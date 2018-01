Prima declarație a ministrului Carmen Dan în cazul polițistului suspectat de pedofilie

Ministrul de interne Carmen Dan este dezamăgită că apelul său transmis luni prin intermediul purtătorului de cuvânt ca cei responsabili în cazul angajării polițistului suspectat de pedofilie să-și dea demisia a rămas fără ecou.

„Ieri am transmis o solicitare. Până acum am decât (sic! - n.r.) informațiile pe care le cunoașteți și dumneavoastră, date aseară de purtătorul de cuvânt al poliției. Nu am văzut pe nimeni să facă un pas în spate, probabil că au apreciat că nu există responsabilitate”, a declarat, marți dimineața, ministrul Carmen Dan, în prima sa declarație publică pe tema suspectului de pedofilie care lucra de mulți ani în Poliție.

Carmen Dan a declarat că a vorbit cu premierul luni seară despre situație, dar și despre măsurile dispuse și a anunțat că azi va susține o conferință de presă.

Ministrul a mai spus că urmează să aibă o întâlnire cu specialiștii din cadrul centrului de testare psihologică.

Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, aşteaptă explicaţii până miercuri de la conducerea Poliţiei Române în legătură cu testările psihologice la care a fost supus poliţistul care a agresat sexual doi copii în liftul unui bloc din Capitală, a declarat luni purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog. Ea a mai spus că ministrul Carmen Dan apreciază necesară o evaluare de ansamblu a managementului Poliţiei, la toate nivelele, care „se poate face doar printr-o diagnoză serioasă de sistem”, iar „până atunci toţi acei şefi care de-a lungul timpului au ascuns problemele sub preş ar trebui să facă un pas înapoi”.

