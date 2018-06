Prima reacție a lui Cristian Boureanu după condamnarea cu suspendare

Fostul deputat Cristian Boureanu a declarat la Judecătoria sectorului 1, după ce a fost condamnat la doi ani şi două luni închisoare cu suspendare, că respectă decizia judecătoarei, pentru că „a citit ce s-a întâmplat” și că s-a uitat pe probe. El a fost condamnat în primă instanță pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, el fiind acuzat că a lovit un poliţist rutier. În acelaşi dosar, prietena lui, Laura Dincă, a fost achitată pentru mărturie mincinoasă.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a ținut puternici într-un an foarte greu. Primele două luni separat, în continuare împreună. Mulțumesc tuturor celor care au crezut în ce am povestit înainte să apară dovezi, știți că nu am vorbit despre probele din dosar și am refuzat să le fac publice. Mulțumesc foarte mult domnului Ion Dincă, eu nu-l cunoșteam, a fost prima oară când l-am văzut când eram deja în arest. A stat ca un câine de pază în momentul în care s-au colectat declarațiile și probele. Multe probe au ajuns la dosar după șase, opt luni și sunt probe care nu au ajuns niciodată la dosar”, a declarat Cristian Boureanu.

„Respect decizia judecătoarei și apreciez că cineva a citit cu adevărat ce s-a întâmplat și s-a uitat pe probele existente. O singură concluzie vreau s-o trag. M-am legitimat și decizia de azi arată foarte clar că nu există acuzație că nu m-am legitimat. M-am legitimat conform legii, cu documente. Nu l-am atins pe polițist. Eu am fost acuzat că l-am degradat, că i-am rupt uniforma și epoleții. Uniforma a fost întreagă tot timpul, pentru că nu m-am apropiat de el. Nici poveste că l-am imobilizat, că i-am prins mâna la spate și i-am făcut fractură de mână. Nu i-am prins degetul la ușă, ușa s-a închis o singură dată și polițistul era la un metru și jumătate”, a adăugat fostul parlamentar.

În ceea ce privește daunele de 7.000 de euro către Spitalul Floreasca, el a refuzat să facă declarații: „Instituțiile statului sunt obligate să-și recupereze cheltuielile”.

Laura Dincă, iubita lui Cristian Boureanu, a spus că s-a gândit că va fi achitată pentru că „am încredere în Dumnezeu”.

„Cred că cea mai grea palmă este palma de la Dumnezeu, dacă o iei de la un om trece”, a adăugat ea.

În continuare, fostul parlamentar a spus că acuzația procurorilor la adresa iubitei sale a fost „un pretext. A fost primul din tot incidentul care a predat telefonul cu care a filmat”.