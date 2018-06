Prima reacție a lui Tudorel Toader după publicarea motivării CCR

Ministrul justiţiei a avut vineri, la Arad, prima reacţie după publicarea motivării CCR în cazul Kovesi. „Prin decizia Curţii Constituţionale, a câştigat statul de drept”, spune Tudorel Toader. El chiar a adăugat că viitorul justiţiei începe cu această hotărâre.

„Am spus şi repet, decizia aceasta, foarte explicită, mai pune o temelie la fundamentele statului de drept din România”, a afirmat ministrul justiției, idee pe care a repetat-o de câteva ori în cursul intervenției sale la un eveniment din Arad. „A câștigat statul de drept. Am spus și repet: decizia aceasta foarte explicită mai pune o temelie la fundamentele statului de drept”.

Ulterior, Tudorel Toader a insistat: „Am spus și repet cu convingere că pentru buna funcționare a statului de drept este necesar ca fiecare dintre noi să ne cunoaștem bine competențele

(...) Viitorul începe cu respectiva decizie”.

„Până la urmă, eu nu aş spune că cineva a câştigat, cineva a pierdut, aş spune că decizia, am citit-o şi eu cu atenţie, decizia nu adaugă nimic la Constituţie, nu schimbă nimic din arhitectura statului de drept. Decizia nu schimbă nimic din raporturile stabilite de Constituţie între autorităţile care au fost în conflict, decizia, şi vă spun în cunoştinţă de cauză, cu deplină convingere, decizia clarifică, deci nu adaugă şi nu modifică nimic, decizia clarifică raporturile dintre cele două părţi care s-au aflat în conflict. Decizia până la urmă dezleagă competenele constituţionale pe care le are preşedintele republicii în baza art. 94 din Constituţie şi competenţele, tot de rang constituţional, pe care le are ministrul Justiţiei în baza unui articol 132 din Constituţie. S-a făcut o absolut necesară delimitare între competenţele pe stat constituţional pe care le au cele două părţi care au fost parte la respectivul conflict”, a detaliat Tudorel Toader.

Întrebat ce ar trebui să se întâmple după publicarea motivării Curţii, el a răspuns: „Mă aştept să respectăm legea, Constituţia, deciziile Curţii Constituţionale (...) De fiecare dată am spus că nu există şi nu trebuie să existe un termen în Constituţie, nu există şi nu trebuie să existe vreun termen în decizia Curţii Constituţionale, în care preşedintele să-şi exercite obligaţia. Potrivit art. 147 din Constituţie, orice decizie este obligatorie (...), produce efecte de la data publicării în Monitorul Oficial. Prin urmare, efectele sunt de la data publicării în Monitorul Oficial”.

În opinia fostului membru CCR, „ar fi fost o mare greşeală să fie un termen” pentru preşedinte. „Eu ştiu că în spaţiul public s-a vorbit despre necesitatea acelui termen (...) Dacă ar exista un termen, o excepţie de la regula că toate produc efect de la data publicării, ar însemna să îi dai uneia dintre părţi un termn în care să rămâi, să permiţi menţinerea părţilor în blocaj, să menţii conflictul juridic de natură constrituţională”, a mai declarat ministrul justiţiei.

Prezent vineri într-o conferinţă de presă la Arad, ministrul justiţiei, Tudorel Toader, a fost întrebat care sunt paşii care urmează după publicarea motivării Curţii Constituţionale în cazul conflictului soluţionat dintre ministru şi preşedintele statului pe tema revocării şefei DNA. Toader a arătat că aşteaptă revenirea în ţară a preşedintelui.

„Aşteptăm să vină preşedintele din străinătate, să citească motivarea, cum a spus, a zis că o va citi până o va înţelege, aşteptăm momentul să înţeleagă conţinutul şi obligaţiile care-i revin, aşteptăm comportamentul loial constituţional pe care eu sunt convins că îl va avea. Nu îmi imaginez altfel, am trecut şi eu prin mai multe funcţii, trei mandate de decan de facultate de drept, mandat de rector, de judecător la Curtea Constituţională, eu nu îmi închipui că un demnitar la cel mai înalt rang în statul ăsta ne va îndemna pe noi, românii, să respectăm legea, iar el să nu respecte Constituţia. Nu cred aşa ceva”, a spus Toader.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că nu se pronunţă în privinţa revocării şefei DNA decât după ce va primi motivarea CCR şi o va citi cu foarte mare atenţie.

„Aşa cum am spus, aştept motivarea Curţii, pe care o vom citi până o înţelegem sau până înţelegem ceva din ea, după care voi comunica ce trebuie făcut sau ce voi face eu mai exact”, le-a spus preşedintele jurnaliştilor.