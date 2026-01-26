Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat luni, în direct la Digi24, că crima din Cenei este „una șocantă, care a oripilat opinia publică” și a anunțat constituirea unui grup de lucru care va analiza inclusiv oportunitatea reducerii vârstei de răspundere penală. Oficialul a subliniat că este nevoie de o evaluare „cu foarte multă rigoare și promptitudine”.



Întrebat despre crima din Cenei, Timiș, unde trei adolescenţi au ucis un altul, ministrul Justiției a declarat:

„Este o crimă șocantă. Este o crimă care a oripilat opinia publică și pe bună dreptate, este una dintre acele situații care ne obligă să analizăm cu foarte multă rigoare și cu promptitudine inclusiv amplitudinea actualei legislații de a răspunde necesității de combatere fermă a unor astfel de situații”.

Marinescu a precizat că „există o o discuție care se poartă în mediul de concepție juridică de mai mult timp cu privire la oportunitatea de a se reduce vârsta la care minorii să răspundă penal” și a punctat că „este o chestiune care a fost analizată atât la nivel național, cât și la nivel european”.

De asemenea, oficialul a afirmat că la nivelul Ministerului Justiției s-a decis constituirea „unui grup de lucru pluridisciplinar, un grup de lucru care în mod eficient și cât mai prompt să vină cu propuneri concrete, inclusiv asupra oportunității reducerii vârstei de răspundere penală”.

Citește și: VIDEO Crima din Cenei. Minorul considerat principalul vinovat nu se mai află în comună





„Mai multe ipoteze de scădere sub 14 ani”

Întrebat până la ce vârsta ar putea fi redusă răspunderea penală, Marinescu a declarat că „în momentul de față se examinează mai multe ipoteze de scădere sub 14 ani a vârstei ca răspundere obiectivă, de răspundere, exclusiv în temeiul unei stabiliri pe bază științifică a discernământului sau de stabilire a unei vârste, dar cu posibilitatea ca și sub această vârstă să se poată stabili răspundere atunci când expertiza discernământului o confirmă”.

Ministrul a precizat și că există mai multe ipoteze în lucru.

„Intenționăm să antrenăm în acest demers atât reprezentanții Parchetelor, cât și pe cei ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai asociațiilor medicilor și, respectiv ai ANP-ului”, a spus el.

Marinescu a mai declarat, întrebat când ar putea fi modificată legea, că „s-a stabilit ca acest grup de lucru să lucreze săptămânal și, beneficiind și de contribuțiile și de participarea reprezentanților instituțiilor pe care le-am amintit, să putem formula cât mai rapid concluzii în această privință”.

Citește și: Când răspund penal minorii din alte state europene: 10 ani în Marea Britanie, 12 ani în Olanda. Țările cu același prag ca România





Editor : C.S.