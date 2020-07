Prima reacție a premierului Orban la clasarea dosarului „10 august”: Nu o înţeleg

Premierul Ludovic Orban a declarat vineri că l-a întristat decizia procurorilor DIICOT în dosarul „10 august” şi că „nu o înţelege”. El a adăugat că „orice vinovat trebuie pedepsit şi că acest lucru trebuie realizat de justiţia din România”.

„Este o decizie care m-a întristat, o decizie pe care nu o înţeleg, o decizie care este contrară a ceea ce au păţit toţi protestatarii din Piaţa Victoriei şi contrară a tot ceea ce au văzut la televizor oamenii. Cred că există posibilităţi de a schimba lucrurile. În ceea ce mă priveşte pe mine, consider că orice vinovat trebuie pedepsit şi că acest lucru trebuie realizat de justiţia din România. Pe de altă parte, nu îmi cereţi să dau ordine procurorilor şi nu îmi cereţi să fac ceea ce au făcut alţii şi anume să intre cu bocancii în activitatea justiţiei, pentru că nu o să o fac!”, a afirmat Ludovic Orban, vineri, la sediul MAI, întrebat despre decizia dată de procurorii DIICOT în dosarul "10 august".

El a adăugat că se ştie „foarte clar” că decizia de preluare a dosarului de către DIICOT s-a luat în perioada în care „ministru era Tudorel Toader şi şeful DIICOT-ului era Bănilă”.

„Ce s-a întâmplat în perioada respectivă, de ce s-a ajuns la acest rezultat? Nu pot să vă dau răspunsul la această întrebare. În ceea ce ne priveşte pe noi, noi am desecretizat dosarul, am pus la dispoziţia procurorilor toate înregistrările de pe reţea, prin decizia ministrului de Interne. De asemenea, am oferit tot concursul organelor de cercetare penală pentru aflarea adevărului şi ne menţinem această atitudine”, a spus Ludovic Orban, citat de Agerpres.

DIICOT a anunţat miercuri că a dispus clasarea dosarului privind protestul din 10 august 2018, atât partea în care au fost cercetaţi şefii Jandarmeriei, cât şi sesizarea privind o tentativă de lovitură de stat.

O parte a dosarului care se referă la intervenţia în forţă a jandarmilor împotriva protestatarilor a fost declinată la Parchetul Militar.