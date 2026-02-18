Live TV

Prima reacție din CSM după decizia Curții Constituționale. Judecător: „Democrația a murit! Bun-venit în era post-constituțională”

Consiliul Superior al Magistraturii CSM
CSM. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Judecătorul Alin Ene a fost primul membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care a venit cu o reacție publică după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a respins sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) pe tema pensiilor speciale ale magistraților.

„DEMOCRAȚIA A MURIT! TRĂIASCĂ GUVERNUL! Einstein a învins: totul este relativ. Chiar și Constituția. Decizia de azi nu e doar despre pensiile magistraților. Este un prim pas dintr-o călătorie de o mie de mile, pentru că statul de drept nu dispare brusc. Se subțiază puțin câte puțin. Și întotdeauna începe cu Justiția, ca orice hoț care mai întâi neutralizează câinele de pază”, a scris judecătorul Alin Ene, pe pagina de Facebook.

Judecătorul, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a mai subliniat că „sistem judiciar trebuie să se replieze rapid, într-un peisaj în care reperele devin flexibile”.

„Sunt convins că sistemul de justiție, unit, va identifica resorturile necesare pentru a atenua efectele acestei legi. Iar Guvernul merită, totuși, o mențiune specială: nu e puțin lucru să împingi până la capăt o lege care încalcă toate garanțiile și principiile constituționale și internaționale. Felicitări! Dacă asta a fost posibil, așteptăm cu interes următoarele măsuri. În acord cu vorbele lui Martin Niemöller, vom vedea atunci cine și cât va mai putea sau va mai fi dispus să se opună derapajelor. Bun-venit în era post-constituțională”, se mai arată în postarea acestuia.

La polul opus, președintele Nicușor Dan a catalogat decizia CCR drept „un gest de echitate așteptat de societate”, în timp ce premierul Ilie Bolojan a spus că se vor face demersuri pentru recuperarea banilor din PNRR.

