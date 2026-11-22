Primăria Alba Iulia, care în urmă cu doi ani a expropriat un teren al unei companii pentru realizarea unui sens giratoriu, stabilind un preţ de 6,37 euro/metrul pătrat, este obligată de instanţă să plătească un preţ de aproape 10 ori mai mare. Decizia Tribunalului Alba nu este definitivă, dar, dacă va fi confirmată de Curtea de Apel Alba Iulia, municipalitatea ar urma să plătească aproape 6,4 milioane de lei pentru terenul şi construcţiile expropriate.

Municipiul Alba Iulia a fost obligat de instanţă să plătească firmei Fares SA Orăştie despăgubiri de 6.397.051 de lei pentru terenul şi construcţiile expropriate pe strada Gemenilor nr. 13, în cartierul Partoş. Tribunalul Alba a admis în parte cererea societăţii şi a majorat suma stabilită iniţial de autorităţile locale, de aproape şase ori. Hotărârea a fost pronunţată pe 12 noiembrie şi poate fi atacată cu apel în 30 de zile de la comunicare, scrie ziarulunirea.ro, citat de News.ro.

În anul 2024, Primăria Alba Iulia a decis să exproprieze 18.367 de metri pătraţi de teren intravilan, pe care se află spaţii industriale şi mai multe clădiri pentru realizarea a două investiţii publice, respectiv amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia străzilor Regiment V Vânători, Bulevardul Ferdinand I şi DN 1 şi dezvoltarea infrastructurii pentru dezvoltarea sistemului de transport public local şi zonal de călători.

Valoarea totală a despăgubirii, calculată iniţial de expropriator, era de 1.083.612 lei, defalcată astfel: teren intravilan de 18.367 de metri pătraţi în valoare de 661.212 lei; magazie de 347 de metri pătraţi pentru suma de 374.760 de lei; împrejmuire din plăci de beton pe stâlpi prefabricaţi pe o lungime de 255 metri - 7.382 de lei; împrejmuire din plasă de sârmă pe stâlpi prefabricaţi, 394 de metri liniari, în cuantum de 12.163 lei; platforme betonate de 304,9 metri pătraţi - 28.095 de lei.

Împreună, construcţiile şi amenajările însumau 422.400 de lei. Suma a fost stabilită prin hotărârea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate din 25 septembrie 2024, în baza Legii nr. 255/2010, a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 53/2011 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 399/2021. Banii au fost consemnaţi într-un cont deschis la BCR, pe seama proprietarului. Suma acordată pentru teren era de aproximativ 36 de lei pe metrul pătrat, conform Ziarului Unirea.

Fares SA a contestat în instanţă suma, chemând în judecată UAT Municipiul Alba Iulia la Tribunalul Alba. Instanţa a anulat în parte hotărârea de stabilire a despăgubirilor şi procesul-verbal din 25 septembrie 2024, în privinţa cuantumului acordat pentru terenul de 18.367 mp şi spaţiile industriale.

Noua despăgubire este de 6.397.051 lei, din care: 6.024.743 lei pentru teren, reprezentând aproximativ 328 de lei pe metru pătrat, de aproape zece ori mai mult decât oferta iniţială, şi 372.307 lei pentru construcţii, mai puţin decât cei 422.400 de lei calculaţi de expropriator.

În plus, municipalitatea trebuie să achite 1.118,6 lei reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat de dezafectarea panoului publicitar amplasat pe imobil. Între oferta iniţială şi suma stabilită de instanţă diferenţa este de 5.313.439 lei. Practic, valoarea terenului a fost reevaluată radical, în timp ce pentru construcţii cifra a scăzut uşor. Preţul de aproximativ 36 de lei (6,37 euro/mp) pe metru pătrat, stabilit în 2024, a fost înlocuit de unul de circa 328 de lei (61,32 euro/mp), în urma probatoriului administrat în dosar, inclusiv a expertizelor făcute de cei doi experţi numiţi în cauză.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Alba Iulia.

Editor : M.B.