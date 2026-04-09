Primarul din Baia Mare, trimis în judecată pentru delapidare. Ar fi mers sute de kilometri cu mașinile instituției în interes personal

Primarul din Baia Mare, Dăncuş Ioan Doru, a fost trimis în judecată pentru delapidare în formă continuată, fiind acuzat că a folosit maşinile instituţiei în interes personal, pe vremea când era viceprimar. Potrivit rechizitoriului, faptele ar fi fost comise în 2023, când Dăncuş ar fi făcut „deplasări repetate de pe raza municipiului Baia Mare pe raza localităţilor Ieud şi Finteuşu Mare, judeţul Maramureş, pe o distanţă cumulată de 620 de kilometri”.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş anunţă, joi, trimiterea în judecată a inculpatului Dăncuş Ioan Doru, la data presupuselor fapte viceprimar al municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş, pentru comiterea infracţiunii de delapidare în formă continuată, potrivit News.ro. 

În acelaşi dosar a fost trimis în judecată un şofer al primăriei.

„În datele de 06 aprilie 2023, 28 aprilie 2023, 01 mai 2023, 06 mai 2023 şi 23 mai 2023, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în mod repetat, în calitate de viceprimar al municipiului Baia Mare, cu atribuţii de gestiune a patrimoniului municipiului, de administrare şi de inventariere a bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului, ar fi folosit autoturismele de serviciu, având numerele de înmatriculare MM 12 PBM şi MM 94 PBM, aflate în proprietatea municipiului Baia Mare, în interesul său personal sau al membrilor familiei sale, efectuând deplasări repetate de pe raza municipiului Baia Mare pe raza localităţilor Ieud şi Finteuşu Mare, judeţul Maramureş şi retur, pe o distanţă cumulată de 620 de kilometri, autoturismele fiind conduse fie personal de către inculpat, fie de către inculpatul R.M.R. (angajat al Primăriei municipiului Baia Mare pe postul de conducător auto), la ordinul direct al viceprimarului – inculpatul Dăncuş Ioan Doru, cu consecinţa cauzării unei pagube municipiului Baia Mare”, arată procurorii.

Rechizitoriul şi dosarul cauzei au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Baia Mare.

Top Citite
Petrolier
1
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
Alegeri Ungaria
3
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
5
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
VIDEO Impresionant! Decizia celui mai bogat om din Ucraina, la două zile după moartea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
VIDEO Impresionant! Decizia celui mai bogat om din Ucraina, la două zile după moartea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bani, lei
Administratorul unor asociaţii de proprietari este acuzat că furat, timp de 7 ani, 4,3 milioane de lei din banii de întreținere
faleza dunare galati
Modernizare cu scandal pe faleza Dunării. Soluția primăriei pentru a scăpa de restaurantele pe care nu le poate demola: „E abuziv”
plahotniuc escortat de poltisti
Procurorii din Republica Moldova cer 25 de ani de închisoare pentru oligarhul prorus Vladimir Plahotniuc
fructe exotice
Românii au prins gustul fructelor exotice. Cum s-au transformat aprozarele clasice în afaceri cu rambutan, jackfruit sau mangustan
oameni la rand
„Așa am fost învățați”. Taxe la ghișeu: doar un român din patru folosește serviciile publice online. Explicația sociologilor
Recomandările redacţiei
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul...
Invierea-Domnului-la-Patriarhie-103
Cum va fi vremea de Paște și în noaptea de Înviere: anunțul...
Instalație de extracție de gaze
De ce se poate confrunta Europa, în continuare, cu o criză a gazelor...
Donald Trump, în timpul unei conferințe de presă organizate după summitul NATO la World Forum din Haga.
Fost oficial NATO, despre amenințările lui Donald Trump privind...
