Primarul din Baia Mare, trimis în judecată pentru delapidare. Ar fi mers sute de kilometri cu mașinile instituției în interes personal

Primarul din Baia Mare, Dăncuş Ioan Doru, a fost trimis în judecată pentru delapidare în formă continuată, fiind acuzat că a folosit maşinile instituţiei în interes personal, pe vremea când era viceprimar. Potrivit rechizitoriului, faptele ar fi fost comise în 2023, când Dăncuş ar fi făcut „deplasări repetate de pe raza municipiului Baia Mare pe raza localităţilor Ieud şi Finteuşu Mare, judeţul Maramureş, pe o distanţă cumulată de 620 de kilometri”.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş anunţă, joi, trimiterea în judecată a inculpatului Dăncuş Ioan Doru, la data presupuselor fapte viceprimar al municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş, pentru comiterea infracţiunii de delapidare în formă continuată, potrivit News.ro.

În acelaşi dosar a fost trimis în judecată un şofer al primăriei.

„În datele de 06 aprilie 2023, 28 aprilie 2023, 01 mai 2023, 06 mai 2023 şi 23 mai 2023, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în mod repetat, în calitate de viceprimar al municipiului Baia Mare, cu atribuţii de gestiune a patrimoniului municipiului, de administrare şi de inventariere a bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului, ar fi folosit autoturismele de serviciu, având numerele de înmatriculare MM 12 PBM şi MM 94 PBM, aflate în proprietatea municipiului Baia Mare, în interesul său personal sau al membrilor familiei sale, efectuând deplasări repetate de pe raza municipiului Baia Mare pe raza localităţilor Ieud şi Finteuşu Mare, judeţul Maramureş şi retur, pe o distanţă cumulată de 620 de kilometri, autoturismele fiind conduse fie personal de către inculpat, fie de către inculpatul R.M.R. (angajat al Primăriei municipiului Baia Mare pe postul de conducător auto), la ordinul direct al viceprimarului – inculpatul Dăncuş Ioan Doru, cu consecinţa cauzării unei pagube municipiului Baia Mare”, arată procurorii.

Rechizitoriul şi dosarul cauzei au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Baia Mare.

Editor : C.S.