Primarul din Cernavodă a fost condamnat la patru ani de închisoare. Decizia este definitivă

Primarul oraşului Cernavodă, Liviu Negoiţă, a fost condamnat de Curtea de Apel Constanţa la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată. Decizia instanţei este definitivă. El a fost judecat pentru că a făcut plăţi nelegale de peste 9,3 milioane de lei către un club sportiv.

Curtea de Apel Constanţa a respins, marţi, apelul declarat de primarul din Cernavodă la decizia Tribunalului Constanţa prin care fusese condamnat la patru ani de închisoare.

„În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge apelul declarat de inculpatul Negoiţă Liviu Cristian împotriva sentinţei penale nr. 77/07.02.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 7594/118/2022, ca nefondat. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul Negoiţă Liviu Cristian la plata sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat”, se arată în minuta Curţii de Apel Constanţa, potrivit News.ro.

Decizia instanţei este definitivă.

În luna februarie a anului trecut, Liviu Negoiţă fusese condamnat de Tribunalul Constanţa la patru ani de închisoare, dar a atacat cu apel această sentinţă.

Liviu Negoiţă a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru că, în perioada aprilie 2017 - august 2019, în calitate de primar al oraşului Cernavodă, ar fi aprobat, fără respectarea dispoziţiilor legale, un număr de 33 de ordonanţări din partea Primăriei, prin care ar fi fost dispusă plata nelegală a sumei totale de 9.307.790 lei, în folosul unui club sportiv.

