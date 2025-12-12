Live TV

Primarul din Livezile, arestat preventiv după ce ar fi agresat sexual o angajată. Femeia a depus plângere la poliție

Imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său.
Imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Sursa foto: Bistriteanul.ro

Primarul comunei Livezile, din județul Bistrița-Năsăud, cercetat pentru agresiune sexuală, violarea vieții private și influențarea declarațiilor, a fost arestat preventiv, după ce Tribunalul Bistrița-Năsăud a admis contestația formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița. Decizia este definitivă, iar edilul va rămâne în arest cel puțin până la data de 24 decembrie.

Inițial, în 25 noiembrie, Judecătoria Bistrița dispusese măsura arestului la domiciliu. Procurorii au contestat însă hotărârea, apreciind că gravitatea faptelor pentru care este cercetat primarul impune privarea de libertate. Tribunalul Bistrița-Năsăud a admis contestația și a decis înlocuirea arestului la domiciliu cu arestul preventiv, dispunând totodată emiterea mandatului de arestare pe numele acestuia.

Ancheta a fost declanșată luna trecută, după ce în mediul online au apărut mai multe imagini în ipostaze intime cu primarul comunei Livezile și o angajată a primăriei. În urma apariției imaginilor, polițiștii au deschis un dosar penal in rem pentru violarea vieții private și ultraj contra bunelor moravuri.

Potrivit anchetatorilor, situația s-a schimbat după ce angajata care apare în imagini a depus o plângere la poliție. În urma acesteia, procurorii au formulat acuzații directe împotriva edilului, iar încadrarea juridică a fost extinsă. În prezent, primarul este cercetat pentru agresiune sexuală, violarea vieții private și influențarea declarațiilor, faptele fiind investigate în contextul în care ar fi avut loc chiar în sediul Primăriei Livezile.

Instanța a stabilit că primarul va rămâne în arest preventiv până la data de 24 decembrie, urmând ca ulterior să fie analizată menținerea sau schimbarea măsurii preventive.

