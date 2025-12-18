Live TV

Primarul Mangaliei, acuzat că ar fi cumpărat un hotel și haine de lux din mită, a fost trimis în judecată de procurorii DNA

primarul mangaliei
Radu Cristian, primarul PNL al Mangaliei. Foto: Captură Digi24
Cristian Radu, primarul municipiului Mangalia, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), într-un dosar în care este acuzat că ar fi luat mită peste 600.000 de euro. Reamintim că procurorii l-au acuzat pe edil că, din acești bani, ar fi cumpărat un hotel și haine de lux. Dosarul va fi judecat la Tribunalul Constanța.

Cristian Radu este acuzat oficial de luare de mită, în formă continuată (două infracțiuni), spălare a banilor în formă continuată și instigare la folosirea, cu rea-credință, a bunurilor de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia, potrivit unui comunicat DNA.

„În urma investigațiilor financiare efectuate în cauză, procurorii anticorupție au solicitat instanței de judecată confiscarea extinsă a sumei totale de 2.183.199,15 lei de la inculpatul Radu Cristian, întrucât acesta nu justifică dobândirea licită a sumei respective”, a mai transmis DNA. 

Haine de lux de 42.000 de euro. Coletele veneau direct la Primărie

Mita ar fi fost cerută de primarul Mangaliei, cu ajutorul unor interpuși, de la diverși operatori economici de la malul mării, în așa fel încât să obțină autorizații de construire sau să nu fie controlați de polițiștii locali pe durata sezonului estival.

Cei care l-ar fi ajutat pe primarul Mangaliei să încaseze banii obținuți ilegal ar fi un apropiat al acestuia, prins în flagrant în 2024 în timp ce lua mită (Dorinel Colgiu, fost șef al societății de termoficare din Mangalia, condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare), dar și Laurențiu Zamfir, șeful Poliției Locale din municipiul de la malul mării, au precizat surse judiciare. 

Aceleași surse judiciare au explicat că cel puțin 42.000 de euro ar fi fost folosiți în așa fel încât Cristian Radu să cumpere haine de lux de pe un site de modă italian.

De exemplu, într-o ocazie, primarul i-ar fi cerut apropiatului său, Dorinel Colgiu, să îi cumpere o pereche de pantaloni de 1.000 de lei.

Într-o altă ocazie, primarul ar fi cerut să i se cumpere o pereche de șosete, de 14 euro, pantofi de 250 de euro, o bluză de 500 de euro și alți pantaloni de aproximativ 200 de euro. Coletele, după cum au mai explicat sursele citate de Digi24.ro, veneau direct la Primăria Mangalia.

Nu s-a oprit doar la haine de lux. A cumpărat și un hotel

Însă Cristian Radu nu s-a oprit doar la achiziția de haine de lux. Primarul Mangaliei ar fi ajuns în 2023 la un acord cu un om de afaceri, în ideea de a cumpăra un hotel de 4,5 milioane de euro, situat în Cap Aurora.

Anterior, omul de afaceri i-ar fi oferit primarului zeci de mii de euro pentru a obține un certificat de urbanism pentru construirea unui hotel de 12 etaje în Neptun. 

Sursele judiciare citate de Digi24.ro au mai explicat că primarul și omul de afaceri ar fi decis să pună în documente un preț mai mic de achiziție, pentru că edilul nu putea justifica banii respectivi. Hotelul a fost trecut pe numele fostei soții a lui Cristian Radu, Bianca Radu. 

În același timp, 500.000 de euro din valoarea hotelului ar fi fost scăzuți în cadrul tranzacției, în schimbul unor terenuri situate în zona Portului Turistic Mangalia și administrate de Primăria Mangalia.

Hotelul, potrivit surselor citate de Digi24.ro, ar fi fost plătit astfel:

  • Credit de 1,4 milioane de euro;
  • 550 de mii de euro plătiți de fosta soție a primarului;
  • 1,4 milioane de euro plătiți „la negru” de Cristian Radu, dar în tranșe, în funcție de banii pe care îi obținea de la alți operatori economici. 

„Ce mă deranjează pe mine, eu încerc să fiu corect cu toată lumea (...) Știi cum o dă el ca și cum mi-a făcut mie, vânzând ăla (n.r. hotelul), mi-a făcut mie un favor. Păi acum doi ani de zile când m-am dus era în stare să-l dea și pe un leu”, este un fragment dintr-o interceptare în care Cristian Radu vorbește despre hotel și despre înțelegerile cu omul de afaceri de la care l-a preluat.

Primarul ar fi avut două mașini BMW cumpărate din banii unei companii

Procurorii DNA îl mai acuză pe Cristian Radu că, ajutat de administratorul unei societăți comerciale, ar fi achiziționat din banii unei companii „două autoturisme marca BMW pentru suma totală de 942.284 de lei” și că ar fi „achitat din fondurile societății costurile de service pentru unul dintre autoturisme”.

„Cele două autoturisme ar fi fost folosite exclusiv de către inculpatul Radu Cristian, prin punerea lor la dispoziție, cu titlu gratuit, de către reprezentanții societăților respective”, mai arată DNA.

