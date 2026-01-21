Live TV

Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv. Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă

Data publicării:
primarul mangaliei
Radu Cristian, primarul PNL al Mangaliei. Foto: Captură Digi24

Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, trimis în judecată pentru luare de mită, rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel Constanța i-a respins contestația formulată la decizia Tribunalului Constanța. Decizia instanței este definitivă.

„În temeiul art. 425 ind.1 alin. (7) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, raportat la art. 205 din Codul de procedură penală, respinge ca nefondată contestația formulată de contestatorul inculpat Radu Cristian, împotriva încheierii de ședință din data de 15.01.2026, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 6527/118/2025/a3. În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, obligă pe contestator la plata sumei de 500 de lei cheltuieli judiciare către stat", se arată în minuta instanței.

Decizia instanței este definitivă.

Tribunalul Constanța a decis, săptămâna trecută, ca primarul suspendat al municipiului Mangalia să rămână în arest preventiv pentru încă 30 de zile, însă decizia nu era definitivă.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au trimis în judecată, în luna decembrie, pe Cristian Radu, pentru mai multe infracțiuni, printre care luare de mită și spălare de bani. El este acuzat că, în perioada 2022-2025, a primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice și inițierea unor hotărâri de consiliu local care să favorizeze anumite persoane.

Procurorii anticorupție solicită instanței confiscarea a peste două milioane de lei de la Cristian Radu, întrucât suma respectivă nu ar fi fost obținută în mod legal.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârșitul lunii august, pentru luare de mită. A doua zi, el a fost suspendat din funcția de primar al Mangaliei.

Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
