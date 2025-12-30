Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest încă 30 de zile. Decizia este definitivă

Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, trimis în judecată pentru luare de mită, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis marţi Curtea de Apel Constanţa. Decizia instanţei este definitivă.

„Respinge contestaţia formulată de inculpatul Radu Cristian, împotriva Încheierii de şedinţă în data de 22.12.2025 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Constanţa, ca nefondată. Obligă inculpatul Radu Cristian, la plata sumei de 400 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat”, se arată în minuta instanţei, potrivit News.ro.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) l-au trimis în judecată, în luna decembrie, pe Cristian Radu, pentru mai multe infracţiuni, printre care luare de mită şi spălare de bani. El este acuzat că în perioada 2022 – 2025 a primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice şi iniţierea unor hotărâri de consiliu local care să favorizeze anumite persoane.

Procurorii anticorupţie solicită instanţei confiscarea a peste două milioane de lei de la Cristian Radu, întrucât suma respectivă nu ar fi fost obţinută în mod legal.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârşitul lunii august, pentru luare de mită. A doua zi el a fost suspendat din funcţia de primar al Mangaliei.

