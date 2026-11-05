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Primarul unei comune din Neamț este anchetat pentru obținerea ilegală de fonduri de la Guvern pentru un pod neavariat

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Din articol
Cum ar fi fost obținuți banii de la Guvern Procurorii susțin că procedura de achiziție a fost fraudată

Primarul comunei Dămuc din județul Neamț, Anton Covasan, este cercetat sub control judiciar pentru obținere ilegală de fonduri și abuz în serviciu. Procurorii îl acuză că a folosit documente cu date nereale pentru a primi bani de la Guvern destinați refacerii unor poduri, deși unul dintre acestea nu fusese avariat. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 466.000 de lei.

Măsura controlului judiciar a fost dispusă pentru 60 de zile, începând din 4 noiembrie. În această perioadă, edilul nu are voie să se deplaseze la sediul Primăriei Dămuc și nici să își exercite funcțiile de primar și de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

În același dosar este cercetată și o altă persoană, administratorul unei societăți comerciale, acuzată de complicitate la abuz în serviciu.

Cum ar fi fost obținuți banii de la Guvern

Faptele cercetate ar fi avut loc în vara anului 2020, când Anton Covasan era primar al comunei Dămuc și președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, edilul ar fi folosit înscrisuri în care erau consemnate informații nereale pentru a obține 822.340 de lei din Fondul de intervenție aflat la dispoziția Guvernului, bani destinați refacerii infrastructurii locale.

„Suma a inclus, în mod nejustificat și nelegal, suma de 400.000 de lei pentru refacerea completă a unui pod și suma de 66.000 de lei pentru repararea altui pod, cauzând bugetului de stat o pagubă de 466.000 de lei”, au transmis procurorii.

După primirea fondurilor, în perioada august-septembrie 2020, primarul ar fi aprobat plata întregii sume de 822.340 de lei către societatea administrată de cealaltă persoană cercetată. Banii reprezentau contravaloarea unui contract de achiziție publică.

Procurorii susțin că procedura de achiziție a fost fraudată

Anchetatorii afirmă că firma care urma să execute lucrările ar fi fost desemnată preferențial și netransparent, fără verificarea motivelor obligatorii de excludere din procedura de achiziție.

Unul dintre obiectivele de investiții ar fi vizat fie refacerea unui pod care nu se afla în patrimoniul comunei Dămuc, fie un pod aflat în patrimoniul localității, dar care nu suferise în realitate nicio avarie. Celălalt proiect ar fi presupus reparații fictive la un alt pod al comunei.

Pentru cele două lucrări nu existau autorizații de construire și nici documentațiile necesare emiterii acestora, susțin procurorii.

Aceștia afirmă că primarul știa că documentele depuse de executant pentru decontarea lucrărilor nu aveau viza sau semnătura dirigintelui de șantier și conțineau informații false. Actele ar fi atestat realizarea unor cantități de lucrări care nu fuseseră executate în realitate.

Prin aceste demersuri, primarul ar fi prejudiciat comuna Dămuc cu două sume, de 398.300 de lei, inclusiv TVA, și de 66.000 de lei, inclusiv TVA, potrivit Parchetului.

În 3 noiembrie, anchetatorii au efectuat percheziții și au dispus continuarea urmăririi penale față de patru suspecți: trei persoane fizice și o societate comercială. Primarul și administratorul firmei au fost reținuți inițial pentru 24 de ore.

Procurorii precizează că măsurile dispuse și acuzațiile formulate în timpul anchetei nu înlătură principiul prezumției de nevinovăție.

Editor : A.D.

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