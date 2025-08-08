Live TV

Primarul unei comune din Teleorman este anchetat de DNA. Ar fi luat 145.000 de lei mită în schimbul unor contracte

Data publicării:
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul comunei Troianul din judeţul Teleorman, Ionel Neagu, este cercetat sub control judiciar de DNA pentru şase fapte de luare de mită. El este suspectat că a primit, în total, 145.000 de lei pentru atribuirea preferenţială a unor contracte privind reabilitarea unei şcoli, a unor străzi sau achiziţionare de bunuri de la o anumită firmă.

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, vineri, că procurorii DNA au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile faţă de Ionel Neagu, primar al comunei Troianul din judeţul Teleorman, pentru şase infracţiuni de luare de mită.

De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de cinci suspecţi, persoane fizice (S.C., D.M., F.M.F., T.F.A. şi R.C.), reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, pentru mai multe infracţiuni de dare de mită.

„În perioada 2021-2025, inculpatul Neagu Ionel, în calitate de primar al comunei Troianul, judeţul Teleorman, ar fi pretins şi ar fi primit de la mai mulţi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale suma totală de 145.000 de lei, pentru atribuirea preferenţială a unor contracte sau pentru achiziţionarea unor bunuri de la o anumită societate comercială”, a arătat DNA, citată de News.ro..

Concret, în perioada 2021-2023, Neagu ar fi pretins şi primit efectiv suma de 20.000 de lei de la suspectul S.C., în legătură cu achiziţia de către reprezentanţii Primăriei comunei Troianul a unor servicii de reabilitare a unei unităţi şcolare.

Potrivit DNA, în perioada 2022-2024, Neagu ar fi pretins şi primit efectiv suma de 100.000 de lei de la suspectul D.M., în legătură cu derularea licitaţiei având ca obiect achiziţia de către autoritatea contractantă Comuna Troianul a unor servicii de proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului, pe durata execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare străzi de interes local în comuna Troianul, judeţul Teleorman”, şi încheierea de către Primăria comunei Troianul a contractului de achiziţie servicii în cauză. Valoarea proiectului de modernizare şi reabilitare străzi a fost de 13.068.322,11 lei.

În cursul anului 2023, Neagu ar fi pretins şi primit suma de 22.500 lei de la suspecta F.M.F., în legătură cu încheierea de către reprezentanţii comunei Troianul a unor contracte de achiziţie servicii de consultanţă (elaborare proiecte) şi cu derularea acestora, adaugă procurorii.

Totodată, în perioada 23-30 aprilie 2025, în biroul său din Primărie, neagu ar fi pretins şi primit suma de 2.500 lei de la suspectul R.C., în contextul achiziţionării unor bunuri de către reprezentanţii comunei Troianul de la o societate comercială reprezentată de acest suspect.

DNA mai arată că, în cursul lunii mai 2025, Neagu Ionel ar fi primit de mai multe ori sume de bani necuantificate până în prezent de la suspectul T.F.A., pentru a permite folosirea unor utilaje ale Primăriei Troianul, în interesul personal al suspectului sau pentru a lua măsuri faţă de anumite persoane care comercializează diverse bunuri în comuna Troianul.

În cauză, procurorii anticorupţie au instituit măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile şi imobile ce îi aparţin lui Neagu, până la concurenţa sumei de 145.000 lei, pentru a garanta punerea în executare a măsurii de siguranţă a confiscării speciale.

Totodată, procurorii au instituit măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile şi imobile ce aparţin suspecţilor S.C., D.M. şi F.M.F.

Pe durata controlului judiciar, Neagu trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care să nu plece din țară decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar, să nu desfăşoare activitatea de primar, în exercitarea căreia a comis cele şase infracţiuni de luare de mită.

Acestuia i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor ce îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Joi, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, au fost făcute percheziţii domiciliare la 11 adrese din judeţul Teleorman, dintre care una la sediul unei instituţii publice, iar restul la domiciliile unor persoane fizice sau societăţi comerciale. În urma percheziţiilor, anchetatorii au găsit diverse sume de bani, atât în lei, cât şi în valută, maşini de lux şi arme de vânătoare şi de foc.

Editor : M.B.

