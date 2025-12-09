Live TV

Procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. Decizia judecătorilor nu e definitivă

Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Ce conține dosarul în care Călin Georgescu e acuzat de propagandă legionară 

Judecătoria Sectorului 1 a decis în ședința din 9 decembrie că rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară a fost întocmit legal. Decizia poate fi contestată în termen de trei de zile, iar dacă instanța de apel menține decizia Judecătoriei Sectorului 1, poate începe și judecata pe fond.

„Respinge cererile și excepțiile formulate de inculpatul Georgescu Călin, ca neîntemeiate (...) Constată legalitatea sesizării instanței (...) Constată legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Dispune începerea judecății cauzei față de inculpatul Georgescu Călin”, este un fragment din decizia Judecătoriei Sectorului 1.

Această decizie poate fi, însă, contestată în termen de trei zile. 

Reamintim că Georgescu mai este trimis în judecată într-un alt dosar, în care este acuzat, printre altele, de tentativă de lovitură de stat, alături de mercenarul Horațiu Potra.

Și acest dosar se află în etapa de cameră preliminară. 

Ce conține dosarul în care Călin Georgescu e acuzat de propagandă legionară 

Reamintim că fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, este trimis în judecată pentru infracțiunea de  „promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale)”.

Anchetatorii notează în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 şi 16 mai 2025), Călin Georgescu inculpatul a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe, precum:

  • mobilizarea în masă a naţiunii în vederea regenerării şi renaşterii acesteia prin palingeneză - crearea omului nou, sub cupola misticismului creştin ortodox, inclusiv prin acceptarea implicită a folosirii unor mijloace violente; necesitatea emergenţei unui lider carismatic, predestinat şi autoritar, apt să pună în operă acest proces;
  • glorificarea excesivă a trecutului istoric prin contrast cu situaţia prezentă, caracterizată de afectarea profundă a demnităţii comunităţii naţionale şi de plasarea acesteia în sfera statutului de victimă, ca urmare a acţiunilor unor inamici ai statului, artificial identificaţi sub forma unor actori statali externi;
  • ultranaţionalismul populist având la bază un nucleu mitic creştin; cultul mareşalului Ion Antonescu, persoană condamnată definitiv pentru crime de război, elogiind persoana acestuia, prezentându-l drept erou naţional şi reproducând, prin imitaţie, aproape până la identitate, nu doar cuvintele, ci şi gesturile şi tonul vocii sale şi
  • efectuând salutul legionar cu ocazia unui discurs susţinut în faţa unei mulţimi de protestatari la adresa restricţiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, organizat în Piaţa Universităţii din Bucureşti, la data de 2 octombrie 2021.

