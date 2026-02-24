Live TV

Procurorii care s-au înscris în cursa pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție susțin astăzi interviul. Programul audierilor

Data publicării:
DNA - SIGLA
Sigla DNA curățată de o femeie. Inquam Photos / Liviu Florin Albei
Din articol
Cine face parte din comisia de interviu Care sunt criteriile de evaluare Ce urmează

Marți, 24 februarie, au loc interviurile pentru funcțiile de procuror-șef și procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Trei procurori s-au înscris în cursa pentru șefia DNA, anume Viorel Cerbu, Vlad Grigorescu și Tatiana Cerbu. Interviurile pentru șefia DNA încep în prima parte a zilei, urmând ca, după  ora 13:00, să aibă loc interviurile pentru ocuparea celor două funcții de procuror-șef adjunct al DNA.

În prima parte a zilei, începând cu ora 8.30, vor avea loc interviurile pentru șefia DNA. 

Primul este programat Viorel Cerbu, ulterior, de la ora 10:00 Vlad Grigorescu, iar ultima va fi Tatiana Toader, de la 11:30.

Interviurile pentru cele două funcții de procuror-șef adjunct al DNA încep la ora 13:00 cu Marinela Mincă, apoi Mihai Prună, de la ora 14.30, și Marius Ionel Ștefan, de la ora 16:00.

Digi24.ro va transmite pe parcursul zilei principalele declarații ale procurorilor care s-au înscris în cursa pentru șefia DNA.

Reamintim că, pe parcursul zilei de luni, au avut loc interviurile pentru funcția de procuror general, dar și pentru cea de procuror general adjunct, unde s-a înscris doar actualul șef al parchetului anticorupție, Marius Voineag.

Aici puteți urmări principalele declarații ale Cristinei Chiriac, în timp ce aici puteți urmări principalele declarații ale lui Bogdan Pîrlog, candidații înscriși pentru șefia Parchetului General.

Cine face parte din comisia de interviu

Din comisia de interviu fac parte: ministrul Justiţiei, care este şi preşedintele comisiei de interviu; doi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei; doi procurori desemnaţi de Secţia pentru procurori a CSM; un reprezentant al Institutului Naţional al Magistraturii desemnat de către Consiliul ştiinţific al acestuia; un specialist în management, organizare instituţională şi comunícare desemnat de Academia de Studii Economice - Facultatea de Management; un psiholog din cadrul CSM ori din cadrul instanţelor sau al parchetelor.

Care sunt criteriile de evaluare

În ceea ce priveşte susţinerea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează, criteriile sunt: acunoaşterea specificului unităţii sau a structurii pentru care candídează, sub aspectul activităţii desfăşurate şi al modului de organizare; viziunea asupra modului în care candidatul înţelege să organizeze instituţia în vederea îndeplinirii atribuţiilor constituţionale de promovare a intereselor generale ale societăţii şi apărării ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetătenilor; identificarea unor eventuale disfuncţii şi vulnerabilităţi ale unităţii sau structurii pentru care candidează; propunerea de soluţii pentru prevenirea sau înlăturarea disfuncţiilor sau vulnerabilităţilor identificate; compatibilitatea proiectului managerial cu cel al procurorului ierarhic superior, dacă este cazul.

Verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare va viza următoarele aspecte: capacitatea de organizare; asumarea responsabilităţilor; rapiditatea în luarea deciziilor; rezistenţa la stres; autoperfecţionarea; capacitatea de analiză, sínteză, previziune şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung; g) iniţiativa în modernizarea managementului unităţii/structurii; capacitatea de adaptare rapidă; capacitatea de relaţionare şi comunicare; capacitatea şi dísponibilitatea de a lucra în echipă şi de a colabora cu colegii; cunoştinţele privind comunicarea publică şí interpersonală, rezolvarea conflictelor şi situaţiilor de criză; cunoştinţele de management judiciar.

Cu privire la evaluarea aspectelor legate de modul în care candidatul se raportează la valorile profesiei şi ale funcţiei pentru care candidează, criteriile sunt: motivaţia candidatului de a ocupa funcţia; atitudinea faţă de valorile profesiei şi ale funcţiei de conducere; aprecierile personale cu privire la nivelul de integritate, deontologie, responsabilitate, propuneri şi soluţii pentru creşterea încrederii cetăţenilor în justiţie.

Ce urmează

Rezultatele selecţiei se vor publica în 2 martie pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, iar ministrul va înainta propunerile motivate Secţiei pentru procurori a CSM, pentru emiterea avizului consultativ.

Ulterior, aceste propuneri motivate vor fi trimise preşedintelui Nicuşor Dan, care va lua decizia finală.

Editor : M.G.

