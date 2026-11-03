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Procurorii constănțeni Gigi-Valentin Ștefan și Teodor Niță au fost trimiși în judecată. Dosarul celor doi ajunge la ÎCCJ

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Colaj poze realizate de Inquam Photos / George Călin cu procurorii Gigi Valentin Ștefan (stânga) și Teodor Niță (dreapta)
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Procurorii constănțeni Gigi-Valentin Ștefan și Teodor Niță au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt acuzați de trafic de influență, abuz în serviciu sau șantaj, printre altele. Cei doi procurori sunt suspendați din funcție și încă se află în arest preventiv.

Parchetul General a anunțat pe 3 noiembrie că a finalizat dosarul care îi vizează pe Gigi-Valentin Ștefan, fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța (2016-2024), și Teodor Niță. Dosarul va fi judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Pe lângă cei doi procurori, au mai fost trimiși în judecată fostul consilier județean PSD Dumitru Learciu, dar și o altă persoană, Mihale Cartali, un om de afaceri potent financiar din Constanța.

Astfel, Gigi-Valentin Ștefan va fi judecat pentru trafic de influență în formă continuată (mai multe acte materiale), iar Teodor Niță va fi judecat pentru abuz în serviciu, șantaj, uzurparea funcției și cercetare abuzivă. Comunicatul Parchetului General poate fi citit aici

De la anchete penale deschise pentru a obține contracte sau terenuri, la intervenții în dosare penale deschise de alți procurori sau discuții cu afaceriști interesați să aibă întâlniri cu președinți de consilii județene, sunt doar câteva exemple generice care descriu activitatea celor doi procurori constănțeni.

CITEȘTE MAI MULTE AICI: Intervenții în dosare și presiuni cu anchete penale. Cum ar fi abuzat procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de funcțiile lor

Din această anchetă, printre altele, reiese modul în care pot fi puse în practică proiecte în domeniul energiei, în momentul în care există relații, în special în sfera politică. Procurorii l-au interceptat pe Gigi Ștefan în timp ce discuta despre „un proiect cu eoliene” cu consilierul județean de la PSD, Dumitru Daniel Learciu, discuții din care reies detalii despre cum decurg întâlnirile în astfel de contexte.

CITEȘTE MAI MULTE AICI: „E bătută în cap”. Discuții despre intervenții politice pentru un proiect cu eoliene, în biroul procurorului Gigi Ștefan (stenograme)

Editor : M.G.

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