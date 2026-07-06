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Procurorii constănțeni Gigi Valentin Ştefan şi Teodor Niţă rămân în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia ÎCCJ poate fi contestată

Data actualizării: Data publicării:
2026-05-14-2416
Procurorul Teodor Niță sosește la Parchetul General din București, 14 mai 2026. Inquam Photos/ George Călin
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Cei doi procurori de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, Gigi Valentin Ştefan şi Teodor Niţă, cercetaţi pentru trafic de influenţă şi instigare la abuz în serviciu, rămân în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Decizia magistraţilor nu este definitivă şi poate fi atacată în 48 de ore de la comunicare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, luni, să admită propunerea de prelungire a măsurii arestului preventiv pentru procurorii Gigi Valentin Ştefan şi Teodor Niţă.

"În baza art. 234 şi urm. din Codul de procedură penală, cu aplicarea art. 202 alin. (1) - (3) şi art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală, dispune prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaţilor: - Ştefan Gigi Valentin (...) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de influenţă, (...); - Niţă Teodor (...) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu, (...) pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 14 iulie 2026 până la data de 12 august 2026, inclusiv", se arată în minuta ÎCCJ, potrivit News.ro.

De asemenea, instanţa a decis să respingă, ca neîntemeiate, cererile de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar, formulate de cei doi procurori.

Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Procurorii au început urmărirea penală în cazul celor doi procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa pentru trafic de influenţă şi instigare la abuz în serviciu, în formă continuată (multiple acte materiale) pentru unul dintre inculpaţi şi instigare la abuz în serviciu pentru cel de-al doilea inculpat.

Referitor la primul inculpat - care este Gigi Valentin Ştefan - anchetatorii afirmă că, la data de 8 aprilie 2026, acesta, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în biroul său din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, a primit în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 60.000 euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unui procuror de la o unitate de parchet subordonată, promiţând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluţiona într-un sens favorabil un dosar penal.

De asemenea, în acelaşi context, după primirea sumei de bani, a lăsat să se creadă că are influenţă asupra unor judecători şi a promis că îi va determina pe aceştia să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv de a soluţiona favorabil două cauze civile.

„Totodată, în perioada decembrie 2025 - mai 2026, inculpatul, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi prevalându-se de influenţa şi autoritatea conferite de funcţia deţinută, a acceptat promisiunea şi a primit, în mod repetat, în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 110.000 euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluţionarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale. În schimbul acestor foloase, acesta şi-a exercitat sau a promis că îşi va exercita influenţa asupra unor funcţionari publici, procurori, poliţişti, personal din cadrul instituţiilor publice ori alte persoane cu atribuţii decizionale, pentru a determina urgentarea unor proceduri, obţinerea unor soluţii favorabile, intervenţii în dosare penale, intervenţii pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize şi documente sau intervenţii pentru sprijinirea unor afaceri şi proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte şi demersuri pe lângă funcţionari publici şi persoane cu funcţii de conducere din cadrul unor instituţii publice”, arăta Parchetul ÎCCJ.

Cu privire la cel de al doilea inculpat, care este Teodor Niţă, anchetatorii afirmau că, la data de 15 ianuarie 2026, în prezenţa a două persoane, ar fi încercat să influenţeze un ofiţer din cadrul ISUJ Constanţa, în scopul neaplicării măsurilor legale faţă de o societate controlată, administrată de o persoană apropiată.

„În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea şi influenţa conferite de funcţia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, i-a solicitat ofiţerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancţiunii încetării activităţii comerciale faţă de societatea controlată şi să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri”, mai notau procurorii.

Editor : B.E.

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