Procurorii DIICOT au cerut joi arestarea preventivă a fraţilor Nuţu şi Sile Cămătaru şi a altor şapte persoane, toţi reţinuţi în dosarul care vizează controlarea activităţii unor interpreţi de muzică lăutărească şi manele. În urma percheziţiilor făcute în dosar au fost confiscaţi 420.000 de euro, trei arme neletale şi a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a 3 autoturisme de lux.

Potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorii de la Structura Centrală au dispus, miercuri, reţinerea a 9 inculpaţi, cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forţată sau obligatorie, şantaj, camătă şi proxenetism.

„Pe parcursul percheziţiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Prahova, Giurgiu, Braşov, Constanţa şi Mureş, au fost găsite şi ridicate sume de bani în lei şi diverse valute, echivalente sumei de aproximativ 420.000 euro, 3 arme neletale, precum şi alte mijloace de probă. De asemenea, a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a 3 autoturisme de lux”, arată, joi, DIICOT.

Joi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţişti ai Serviciului Grupuri Infracţionale Violente din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, au pus în aplicare, miercuri, 45 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Braşov, Constanţa şi Mureş, într-un dosar vizând constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forţată sau obligatorie, şantaj, camătă şi proxenetism, potrivit News.ro. De asemenea, au fost puse în executare peste 40 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.

„Din actele de urmărire penală a reieşit că, începând cu anul 2025, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, pe fondul unor interese financiare comune şi al legăturilor de rudenie dintre membri, s-au constituit şi au acţionat două grupuri infracţionale organizate, interdependente şi având membri comuni. Grupările de criminalitate organizată au urmărit obţinerea unor importante sume de bani prin preluarea controlului asupra activităţii profesionale a unor interpreţi de muzică lăutărească, cunoscuţi la nivel naţional, prin intimidare, constrângeri morale şi ameninţări cu acte de violenţă. În acelaşi scop, membrii acestora solicitau aşa-numite «taxe de protecţie», sub pretextul furnizării unor servicii de pază, şi obţineau venituri din exploatarea sexuală a mai multor victime, determinate să practice prostituţia pe teritoriul Germaniei şi Elveţiei”, arăta DIICOT, într-un comunicat de presă.

În ceea ce priveşte controlul asupra activităţii artiştilor, membrii grupărilor au exercitat presiuni şi acţiuni de constrângere pentru a-i determina să accepte condiţiile impuse şi pentru a-i împiedica să colaboreze cu organizatori concurenţi.

Potrivit DIICOT, suspecţii au valorificat autoritatea şi reputaţia unuia dintre lideri, cunoscut la nivel naţional pentru antecedentele sale infracţionale şi pentru mediatizarea unor fapte săvârşite cu violenţă. Teama generată de asocierea celorlalţi membri cu acesta era folosită ca mijloc de intimidare a artiştilor şi a persoanelor care intermediau contractarea acestora.

Probele administrate au relevat că anumiţi suspecţi au fost plasaţi în proximitatea artiştilor pentru a le supraveghea activitatea, a menţine legătura cu aceştia şi a se asigura că dispoziţiile privind participarea la evenimentele organizate de grup erau respectate.

„Astfel, pe parcursul sezonului estival 2026, mai mulţi interpreţi de muzică lăutărească au fost constrânşi, prin ameninţări cu acte de violenţă, să nu participe la evenimente organizate de alte cluburi sau la un festival, întrucât acestea concurau cu activităţile desfăşurate în cluburile controlate de grupul infracţional. Totodată, în încercarea de a obţine monopolul asupra acestui segment de activitate, suspecţii au exercitat presiuni şi asupra unor persoane care intenţionau să intermedieze contractarea artiştilor. Din probatoriul administrat a rezultat că, pentru obţinerea unor foloase patrimoniale injuste, suspecţii condiţionau participarea unor artişti la anumite spectacole de acceptarea obligaţiei de a presta gratuit în cadrul evenimentelor organizate în cluburile aflate sub controlul grupului infracţional”, adăuga DIICOT.

De asemenea, prin acte repetate de constrângere psihică, ameninţări cu violenţe şi intimidări, coordonatorii grupărilor au determinat una dintre persoanele vătămate să presteze servicii muzicale în beneficiul acestora, în condiţiile stabilite unilateral, fără a primi vreo remuneraţie sau în schimbul unor onorarii semnificativ mai mici decât cele practicate în mod obişnuit pentru prestaţii similare.

Totodată, din investigaţii a reieşit că unii dintre membrii grupurilor acordau, ca îndeletnicire, împrumuturi băneşti cu dobândă, fără a fi autorizaţi în acest sens. Ulterior, aceştia au constrâns victimele, în mod repetat, prin ameninţarea cu acte de violenţă, dar şi săvârşirea de infracţiuni asupra acestora şi a familiilor, cu scopul de a le restitui sumele împrumutate şi dobânzile aferente. Într-o astfel de situaţie, unul dintre suspecţi s-a deplasat la domiciliul unei victime pentru a o determina să îi dea în schimbul împrumutului un autoturism de lux, de o valoare mult mai mare faţă de suma împrumutată, susţin procurorii DIICOT.

Surse judiciare afirmau că percheziţiile îi vizează pe Nuţu Cămătaru, ⁠Sile Cămătaru, ⁠Balint Vasile Daniel, zis Dani al lui Sile (fiul lui Sile), ⁠Balint Nuţu Mario (fiul lui Sile), ⁠Dan Emanuel Daniel, zis Manu Bombardierul (ginerele lui Nuţu), ⁠Petcu Cezar (ginerele lui Nuţu), ⁠Şpac Vladimir Florin, zis Şpac, ⁠Ţuţu Radu Giovani, zis Giovani, ⁠Ionescu Mohamed, zis Mohamed, ⁠Nedelcu Giani Laurenţiu, zis Giani.

Sursele citate afirmau că Sile Cămătaru, Nuţu Cămătaru şi Manu îşi împărţeau lăutarii, cărora le găseau evenimente la care să cânte, dar le interziceau să colaboreze cu alţi organizatori sau să aibă evenimente fără acordul lor. Ulterior, banii obţinuţi după aceste evenimente erau însuşiţi de clanul Cămătaru.

Printre victimele acestora se numără interpreţi cunoscuţi: Florin Salam, ⁠Tzancă Uraganu, ⁠Luis Gabriel, ⁠Alex Botea, ⁠Biju, ⁠Cocoş de la Călăraşi, ⁠Lele.

Un alt membru al grupării, Dani al lui Sile, se ocupa mai mult de trafic de persoane şi colectarea sumelor de bani obţinute de prostituate, în Germania şi Elveţia, mai arătau sursele citate. La rândul său, Petcu Cezar controla un club din Ploieşti şi ducea lăutarii acolo să cânte, banii fiind luaţi de grupare.

Activităţile judiciare sunt realizate împreună cu poliţişti Serviciului Grupuri Infracţionale Violente din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Serviciului Investigaţii Criminale şi ai Poliţiilor Sectoarelor 1-6 din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, al poliţiştilor inspectoratelor de poliţie judeţene Braşov şi Mureş, specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, precum şi al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, Direcţiei Generale de Jandarmerie a Municipiului Bucureşti şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Editor : M.B.