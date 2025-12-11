Live TV

Procurorii din CSM au o reacție diferită față de secția pentru judecători: Dacă faptele ar fi adevărate, sistemul judiciar a abdicat

CSM 2 consiliul superior al magistraturii
CSM. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se delimitează de poziția Secției pentru judecători din cadrul aceluiași for și subliniază, într-un comunicat distinct, că va verifica „realitatea concluziilor” prezentate în documentarul Recorder. Procurorii din CSM subliniază că au cerut de mai multe ori schimbarea legilor justiției și acuză politicienii că „nu s-a dorit ca deficiențele legislative semnalate să fie înlăturate”.

Față de secția pentru judecători a CSM, care a acuzat „o amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătorești”, secția pentru procurori a CSM a decis să nu acuze jurnaliștii de „destabilizare”.

„Aspectele prezentate în conținutul materialului de presă relevă fapte care, dacă ar fi adevărate, ar putea conduce la concluzia că sistemul judiciar, integral sau sectorial, a abdicat de la scopul său legal și constituțional.

Luând în considerare că legea a prevăzut instrumente interne de control și reglare, Secția de procurori a CSM va face demersuri pentru a verifica, în acord cu rolul său instituțional, realitatea concluziilor materialului de presă privind activitatea procurorilor”, potrivit primului punct din comunicatul transmis de secția pentru procurori.

Secția pentru procurori a CSM mai subliniază că „au învederat de mai multe ori miniștrilor justiției și altor decidenți politici (...) că este necesară revizuirea unor dispoziții din legile justiției”.

„Modificările succesive ale legilor justiției în perioada 2017-2022 au bulversat activitatea parchetelor, atât în zona de urmărire penală și de reprezentare în fațainstanțelor, cât și în zonele de management și administrație”, arată sursa citată.

Procurorii din CSM mai subliniază că nu există nicio legătură între decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților și „eventualele probleme de sistem, integrale sau sectoriale”.

„În ceea ce privește eventualele poziționări politice ale unor organizații sau partide, învederăm faptul că, indiferent de rotația politică a ultimilor 8 ani, nu s-a dorit ca deficiențele legislative semnalate să fie înlăturate în sensul celor semnalate de către membrii sistemului judiciar (...) În acest sens, orice intervenție corectă asupra problemelor semnalate va trebui să conțină, în mod obligatoriu, modificările legislative solicitate, pentru reglarea problemelor de sistem”, se mai arată în comunicatul secției pentru procurori.

