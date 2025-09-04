Live TV

Procurorii DNA au confiscat sute de mii de euro cash și peste 50 de autoturisme de lux, în dosarul de evaziune cu TVA (Surse)

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au instituit sechestre de 31 de milioane de lei asupra unor imobile, au confiscat sute de mii de euro cash și peste 50 de autoturisme de lux, în dosarul care vizează o amplă fraudă de TVA, în care prejudiciul adus statului este de 90 de milioane de lei. Potrivit unor surse judiciare, cinci persoane au fost reținute și urmează să afle dacă vor fi arestate preventiv pentru următoarele 30 de zile. 

Potrivit unor surse judiciare, 5 persoane au fost reținute în acest dosar, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar. Toate sunt acuzate de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. 

Cele cinci persoane reținute, potrivit surselor Digi24.ro, sunt Gabriel Hăulică, Gigel Bracaci, Andreas Bracaci, Gabriel Necoară și Dorel Butcovan. 

Detalii despre implicarea acestor persoane în schema anchetată de DNA, aici: Frauda cu TVA în România. Cum funcționa rețeaua pe care DNA o acuză că a prejudiciat statul cu 20 de milioane de euro

Cele cinci persoane reținute vor afla pe parcursul zilei de 4 septembrie dacă își vor petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv.

În același timp, procurorii au confiscat sume cash în valoare de 307.000 de euro, 431.000 de lei, 75.000 de dolari și 2.500 de lire sterline.

Totodată, potrivit unor surse judiciare, procurorii au dispus sechestru asupra a peste 50 de autoturisme de lux și a unor imobile de 31 de milioane de lei.

Este vorba de dosarul de fraudă cu TVA de 20 de milioane de euro. În acest caz, procurorii au făcut pe parcursul zilei de 3 septembrie 47 de percheziții în nouă județe. 

