Procurorii DNA fac 47 de percheziții în 9 județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prediciu de peste 90 milioane lei

DNA-Romania-1

Procurorii DNA fac, miercuri dimineață, 47 de percheziții în nouă județe, București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov, într-un dosar de evaziune fiscală.

Prejudiciul în dosarul respectiv este de peste 90 milioane lei, potrivit unor surse judiciare ale digi24.ro.

Știre în curs de actualizare

 

David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
