Procurorii DNA fac 47 de percheziții în 9 județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prediciu de peste 90 milioane lei Data actualizării: 03.09.2025 08:34 Data publicării: 03.09.2025 08:33 Procurorii DNA fac, miercuri dimineață, 47 de percheziții în nouă județe, București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul în dosarul respectiv este de peste 90 milioane lei, potrivit unor surse judiciare ale digi24.ro.Știre în curs de actualizare Editor : A.P. Etichete: evaziune fiscala dna procurori perchezitii