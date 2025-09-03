Procurorii DNA fac 47 de percheziții în 9 județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prediciu de peste 90 milioane lei

Procurorii DNA fac, miercuri dimineață, 47 de percheziții în nouă județe, București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov, într-un dosar de evaziune fiscală.

Prejudiciul în dosarul respectiv este de peste 90 milioane lei, potrivit unor surse judiciare ale digi24.ro.

Știre în curs de actualizare

