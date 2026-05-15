Procurorii Teodor Niţă şi Gigi Valentin Ştefan, reţinuţi pentru 24 de ore. Avocatul anunţă contestaţie la ÎCCJ

Procurorii Teodor Niţă şi Gigi Valentin Ştefan de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa au fost reţinuţi pentru 24 de ore de către procurorii de la Parchetul General. Ei au fost aduşi, în cursul serii de joi, la Parchetul General pentru a fi audiaţi. Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu pentru o presupusă intervenție pe lângă un ofițer ISU. Gigi Valentin Ștefan este acuzat de trafic de influență, fiind suspectat că ar fi primit circa 170.000 de euro pentru intervenții în dosare.

ACTUALIZARE 10.30 Prin urmare, Teodor Niță este acuzat că ar fi intervenit pe lângă un ofițer ISU Constanța în favoarea unui om de afaceri apropiat, fiind cercetat pentru instigare la abuz în serviciua, a transmis Parchetul de pe lângă ÎCCJ, într-un comunicat de presă.

În cazul lui Gigi Valentin Ștefan, anchetatorii susțin că ar fi primit aproximativ 170.000 de euro, bunuri și servicii, în decurs de cinci luni, promițând că va interveni pe lângă magistrați, funcționari publici, polițiști și alte autorități pentru soluții favorabile în dosare și cauze administrative. Acesta este acuzat de trafic de influență, inclusiv în formă continuată.

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, la data de 14 mai 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura reținerii pentru 24 de ore față de doi inculpați, procurori în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență (în formă simplă și continuată) și instigare la abuz în serviciu.

Acuzațiile la adresa lui Valentin Șerban

În cazul primului inculpat, anchetatorii au reținut că, la data de 8 aprilie 2026, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în biroul său din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, ar fi primit direct suma de aproximativ 60.000 de euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influență asupra unui procuror dintr-o unitate de parchet subordonată și promițând că îl va determina pe acesta să soluționeze favorabil un dosar penal.

Totodată, în același context, acesta ar fi susținut că are influență asupra unor judecători și ar fi promis că îi va determina să pronunțe soluții favorabile în două cauze civile.

De asemenea, în perioada decembrie 2025 – mai 2026, același inculpat ar fi acceptat și primit în mod repetat, pentru sine, aproximativ 110.000 de euro, precum și alte bunuri și foloase, de la persoane interesate în soluționarea favorabilă a unor dosare penale, administrative sau profesionale. În schimb, ar fi promis ori exercitat influență asupra unor procurori, judecători, polițiști și funcționari publici, pentru urgentarea unor proceduri, obținerea unor soluții favorabile, intervenții în dosare, facilitarea redobândirii permisului de conducere, sprijin pentru transferuri profesionale, emiterea unor avize și documente, precum și pentru susținerea unor proiecte economice.

Faptele lui Teodor Niță, potrivit anchetatorilor

În ceea ce îl privește pe al doilea inculpat, anchetatorii au stabilit că, la data de 15 ianuarie 2026, în prezența a două persoane, acesta ar fi încercat să influențeze un ofițer din cadrul ISU Constanța, în scopul neaplicării unor măsuri legale față de o societate comercială controlată de o persoană apropiată. În concret, acesta s-ar fi prevalat de funcția de procuror și ar fi solicitat adoptarea unei conduite administrative favorabile, astfel încât să fie evitată dispunerea sancțiunilor.

Procurorii precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, care are ca scop administrarea probatoriului, fără a înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.

Știrea inițială

Avocatul lui Teodor Niţă, Ion Cazacu, a declarat jurnaliştilor la ieşirea din sediul Parchetului General că a fost reţinut clientul său, scrie News.ro.

„Domnul Niţă este inculpat în dosar. S-a luat măsura preventivă a reţinerii. Vom ataca la Înalta Curte această măsură, conform dispoziţiilor legale”, a declarat Ion Cazacu.

El a precizat că nu poate dezvălui de ce fapte este acuzat clientul său.

De asemenea, măsura reţinerii a fost luată şi în cazul celuilalt procuror cercetat în dosar, Gigi Valentin Ştefan.

Niţă şi Ştefan au fost aduşi separat la Parchetul General în cursul serii de joi.

Teodor Niţă a declarat jurnaliştilor că nu este o situaţie confortabilă pentru el, dar că nu îi este imputabilă nicio activitate de corupţie şi este suspect de instigare la abuz în serviciu.

Gigi Valentin Ştefan nu a făcut nicio declaraţie jurnaliştilor când a ajuns la Parchetul General.

Percheziţii la sediu şi la domiciliu

Procurorii de la Parchetul General au făcut, joi, percheziţii la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

„Au avut loc percheziţii, s-au ridicat documente, s-au ridicat medii de stocare. Am aflat că a dobândit calitatea de suspect domnul procuror Niţă Teodor. Dumnealui are calitatea de suspect doar pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu şi atât”, a declarat jurnaliştilor avocatul Liviu Zaharia, apărătorul lui Teodor Niţă.

Întrebat dacă într-unul din birourile Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa s-au găsit bani, avocatul a răspuns: „Nu ştiu aşa ceva. Am asistat doar la percheziţia efectuată în biroul domnului procuror Niţă Teodor, nu s-au găsit bani”.

Avocatul Liviu Zaharia a precizat că din biroul lui Teodor Niţă au fost ridicate mai multe documente şi a fost întocmit un proces-verbal.

El a mai fost întrebat cum a reacţionat procurorul după aceste percheziţii.

„După o acţiune de asemenea amploare urma să se întâmple un astfel de demers judiciar, respectiv citaţie sau mandat de aducere”, a declarat Liviu Zaharia.

Percheziţii au avut loc, miercuri seara, şi la locuinţa procurorului Niţă. La finalul acestora, procurorul a declarat jurnaliştilor că anchetatorii au venit cu toate autorizările necesare şi s-au purtat impecabil, fără a găsi nimic.

„A venit o echipă cu toate autorizările necesare, s-au purtat impecabil, procedural. Au plecat aşa cum au venit. Nu au găsit bonus sau altceva. Nu există nicio formă de acuzaţie”, a afirmat Teodor Niţă.

El a menţionat că lucrează la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, este asociat cu această instituţie şi de aceea ar fi fost reprezentativ să fie verificat.

Teodor Niţă declara atunci că nu are nicio calitate şi nu este nici măcar martor în respectivul dosar.

Dosar de trafic de influenţă şi corupţie

Procurorii Parchetului General au făcut, miercuri, 13 percheziţii într-un dosar de trafic de influenţă şi alte infracţiuni de corupţie, care ar fi fost comise în perioada decembrie 2025 - mai 2026. Percheziţiile au fost făcute la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor instituţii publice, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru trafic de influenţă, precum şi alte infracţiuni de corupţie.

„În cadrul acestor activităţi sunt vizate mai multe persoane, faţă de care există suspiciuni rezonabile privind implicarea în activitatea infracţională investigată, urmând ca probele administrate în cauză să clarifice eventualele fapte şi participaţia fiecăreia dintre acestea”, precizau procurorii Parchetului General.

Editor : Ana Petrescu