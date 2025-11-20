Procurorii vor rejudecarea dosarului lui Mario Iorgulescu, printr-o cerere extraordinară de atac în instanță

Magistrații de la Curtea Supremă vor judeca joi o cale extraordinară de atac formulată de Parchet în dosarul lui Mario Iorgulescu. Fiul șefului LPF a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, după ce a provocat un grav accident în timp ce conducea drogat.

După decizia definitivă din acest dosar, procurorii au făcut o cerere extraordinară de atac, anume recurs în casație. În cazul în care această cerere va fi respinsă de magistrați, condamnarea va rămâne neschimbată. Însă, în cazul în care va fi admisă, va fi emis un nou termen de judecată și se va analiza motivarea Parchetului.

Printr-o cale de atac similară, dar făcută de Mario Iorgulescu, acesta a obținut anularea condamnării. Inițial, el a fost condamnat la 13 ani și 8 luni de închisoare.

A scăpat odată de pedeapsă, pentru că magistrații de la Curtea Supremă i-au anulat condamnarea pentru omor. A primit o pedeapsă mai mică, de 8 ani și 8 luni de închisoare pentru ucidere din culpă, iar în final a rămas cu 8 ani de închisoare, după ce s-au prescris două dintre fapte și s-au mai scăzut din pedeapsă 8 luni.

În 2019, Mario Iorgulescu a plecat de la o petrecere, deși era băut și drogat, s-a urcat în mașină și a intrat într-un alt autovehicul, cu viteză. Din păcate, șoferul acela a murit pe loc. De la acel moment, potrivit avocatului său, Iorgulescu a fost scos din țară, iar acum s-ar afla într-o clinică privată din Italia.

