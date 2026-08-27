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Procurorul acuzat că a venit înarmat la o discotecă a fost dat în urmărire națională. El a fost la sediul ÎCCJ în ziua verdictului

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Procurorul Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, apare pe site-ul Poliției Române la capitolul „Persoane Urmărite” după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis arestat preventiv în urma scandalului în care a fost implicat în luna august. Acesta a fost filmat în ziua în care ÎCCJ a dat verdictul în sediul instanței.

La Înalta Curte de Casație și Justiție a fost joi un termen în urma căruia s-a decis arestarea preventivă a procurorului Radu George Bucurică, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice și două infracțiuni de ultraj.

În aceeași zi, procurorul a fost filmat intrând și ieșind din sediul ÎCCJ de către Marian Ceaușescu. Clipul video care surprinde momentul ieșirii: 

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Ulterior, după decizia ÎCCJ, numele procurorului a apărut pe site-ul Poliției Române la secțiunea „persoane urmărite”.

„La data de 27.08.2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a emis Mandat de Arestare Preventivă împotriva numitului Bucurică Radu George pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice și a două infracțiuni de ultraj”, potrivit Poliției Române. 

Procurorul a fost reținut pe 9 august, fiind acuzat că a produs un scandal într-un local public din Hunedoara și a fost agresiv cu polițiștii care au intervenit să aplaneze conflictul. Mai multe detalii, aici

Editor : M.G.

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