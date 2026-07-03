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Procurorul general al României sare în apărarea DIICOT în cazul azilelor ilegale: „Procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie”

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Cristina Chiriac:
Cristina Chiriac: Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Cristina Chiriac, procurorul general al României, a transmis o declarație prin care subliniază că asupra DIICOT sunt exercitate presiuni în spațiul public cu scopul de a influența, intimida și delegitima ancheta deschisă pe tema azilelor ilegale din Bihor. „Procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie, a intereselor politice sau a campaniilor mediatice”, a subliniat reprezentanta procurorilor din țară.

Mesajul Cristinei Chiriac vine după ce inclusiv DIICOT a condamnat declarațiile politice și denigrarea anchetatorilor care se ocupă de cazul lui Viorel Pașca. Detalii, aici.

„În ultimele zile, activitatea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost supusă unor critici și unor presiuni publice generate de instrumentarea unei cauze penale aflate în curs. Îmi exprim întreaga susținere față de procurorii DIICOT și reafirm faptul că Ministerul Public nu va accepta ca activitatea procurorilor să fie influențată, intimidată sau delegitimată prin presiuni exercitate în spațiul public, indiferent din partea cui provin acestea”, potrivit declarației Cristinei Chiriac.

Procurorul general subliniază că activitatea anchetatorilor trebuie supusă controlului democratic și dezbaterii publice, însă arată că „nu este compatibil cu principiile statului de drept ca anchetele penale să fie contestate prin demersuri care tind să exercite presiuni”.

„Într-un stat de drept, procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie, a intereselor politice sau a campaniilor mediatice. Ei răspund exclusiv în fața legii, iar fiecare act procesual trebuie analizat și evaluat numai prin raportare la cadrul legal și la probele administrate”, a adăugat Cristina Chiriac.

Ea mai subliniază că procurorii au „obligația constituțională de a apăra ordinea de drept, drepturile și libertățile cetățenilor și interesele generale ale societății”.

„Pentru îndeplinirea acestei misiuni, procurorii trebuie să își desfășoare activitatea într-un climat care să excludă orice formă de intimidare, presiune sau influență externă. În calitate de Procuror General al României, reafirm că voi apăra cu fermitate independența funcțională a tuturor procurorilor din cadrul Ministerului Public și voi susține exercitarea atribuțiilor acestora exclusiv în baza Constituției, a legii și a probelor administrate în fiecare cauză”, potrivit sursei citate.
 
În plus, ea mai arată că „statul de drept nu poate funcționa dacă procurorii sunt transformați în ținta unor presiuni ori de câte ori soluțiile sau investigațiile lor privesc persoane cu influență ori generează controverse publice”.

Editor : M.G.

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