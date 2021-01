Procurorul general, despre dosarul lui Costel Alexe: „Începând de azi, este posibil să finalizăm referatul de sesizare a preşedintelui”

Procurorul general Gabriela Scutea a declarat că este posibil ca marţi să fie finalizat referatul de sesizare a preşedintelui Klaus Iohannis pentru începerea urmăririi penale în cazul fostului ministru al Mediului Costel Alexe. Acesta este acuzat de DNA că ar fi luat mită 22 de tone de tablă de la un combinat siderurgic.

„Examinarea dosarului DNA se poate face într-un timp suficient de scurt. Presupunem că nu va dura mai mult de o zi (...) Începând de azi, în a doua parte a zilei, este posibil să finalizăm referatul de sesizare a preşedintelui României”, a declarat Gabriela Scutea la Antena 3, potrivit Agerpres.

DNA a cerut, luni, Parchetului General sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis pentru începerea urmăririi penale a fostului ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor Costel Alexe pentru luare de mită şi instigare la delapidare.

„În conformitate cu prevederile legale și constituționale, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a transmis procurorului general al P.Î.C.C.J referatul cauzei, în vederea sesizării Președintelui României pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de o persoană, fost deputat în Parlamentul României, la data faptelor având funcția de ministru, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

luare de mită,

instigarea la delapidare.

Solicitarea Direcției Naționale Anticorupție referitoare la efectuarea urmăririi penale față de persoana respectivă are în vedere împrejurarea că, în acest moment, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

În perioada martie-aprilie 2020, persoana respectivă ar fi pretins, în mod direct, de la managerul unui combinat siderurgic, mai multe produse din tablă în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la alocarea cu titlu gratuit către fabrica respectivă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și la monitorizarea măsurilor luate de această societate comercială pentru închiderea unui depozit de deșeuri neconforme.

Foloasele respective, în cantitate de 22 tone (aprox. 103.000 lei), ar fi fost primite în datele de 23 aprilie 2020 și 07 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societăți comerciale administrată de o rudă de-a sa”, a arătat DNA într-un comunicat.

DNA nu a menţionat numele pentru care a făcut sesizarea, însă surse judiciare au declarat că este vorba despre Costel Alexe, care era ministru al Mediului în perioada menționată.

Fostul ministru Costel Alexe a respins acuzațiile procurorilor.

„Am aflat cu surprindere şi am luat act de comunicatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie privind propunerea începerii urmăririi penale îndreptată împotriva mea. Vreau să precizez următoarele: am încredere în actul de justiţie şi îmi doresc cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut şi nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii. Nu voi face nicio referire publică la această situaţie, în acest moment al demersului judiciar, dar vă asigur că în perioada următoare voi studia acuzaţiile care îmi sunt aduse şi voi oferi toată cooperarea şi transparenţa mea în faţa organelor judiciare'', a spus Costel Alexe, preşedinte al Consiliului Județean Iaşi.

Editor : Bogdan Pacurar