Procurorul general al României, Alex Florența, a prezentat în cadrul emisiunii Jurnalul de Seară de la Digi24 detalii ample despre cum a fost organizată tentativa de lovitură de stat din 7 decembrie, dar și despre războiul hibrid purtat de Rusia în România prin canale de dezinformare și rețele sociale.

„Este un lucru esențial de înțeles că războiul hibrid, ca formă de manifestare a unei agresiuni a unui stat străin față de un stat terț, cum suntem noi în cazul de față, dar nu numai noi, implică o gamă întreagă de instrumente. E foarte important pentru opinia publică să înțeleagă că anumite știri văzute zilnic dintr-un domeniu sau altul și care pot părea la început disparate, fără nicio legătură unele cu altele, multe dintre ele reflectă practic o transpunere în practică a acestui război hibrid”, a spus Florența.

Acesta susține că planul care îl propulsa pe Clin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024 a fost conceput cu mult timp înainte și în dosar sunt documentate legături certe cu Rusia.

„Pentru a candida undeva la alegerile prezidențiale în 2024, planul a fost conceput mult timp înainte, inculpatul trimis în judecată în prezentul dosar încercând să-și constituie diferite puncte de sprijin prin prisma cărora să acceadă în această funcție. Din cercetările noastre rezultă de altfel că una dintre companiile cu legături certe documentate în Federația Rusă realizează o microtargetare a spațiului românesc în acel moment pentru a constata care sunt preferințele de vizualizare, care sunt principalele subiecte de interes”, a declarat procurorul general al României.

Implicarea lui Bogdan Peșchir

O parte din anchetă a vizat și finanțarea campaniilor de dezinformare. Florența a arătat că banii erau folosiți pentru a manipula algoritmii rețelelor sociale, astfel încât anumite conturi și mesaje să ajungă rapid virale.

„Metoda este destul de simplă: investești o sumă de bani iar ideea este cum poți urca în algoritmul platformei sociale în care dorești să te afirmi. (…) Devii o persoană foarte cunoscută, moment din care, evident, poți să-ți folosești această notorietate fie pentru a promova anumite mesaje, fie pentru a determina pe alții în schimbul unor sume de bani”, a declarat Florența.

Acest mecanism era utilizat pentru a crea influenceri artificiali, care apoi deveneau canale de transmitere a mesajelor politice și de propagandă.

Legătura dintre Călin Georgescu și Horațiu Potra

Procurorul general a explicat că legăturile dintre candidatul independent Călin Georgescu și liderul grupării de mercenari Horațiu Potra s-au consolidat în 2022.

„Elementele certe de legătură dintre cei doi apar încă din toamna anului 2021. Ele se consolidează în primăvara anului 2022, mai precis în luna aprilie, când candidatul independent apelează la liderul grupării de mercenari pentru a fi susținut de către acesta în demersul pe care îl punea deja la cale în vederea accederii la alegerile prezidențiale. Și există dialoguri certe documentate în prezenta cauză cu privire la acest element”, a spus el.

Potrivit anchetei, Potra a avut inclusiv contacte directe cu Rusia. „El călătorește încă din toamna lui 2023 în Rusia, chiar și în septembrie 2024. Cam în acel moment încep toate tatonările către actorul statal străin, atât directe, cât și prin intermediul unor apropiați ai liderului mercenarilor”, a adăugat procurorul general.

De asemenea, au existat încercări de a obține arme prin intermediul rețelelor din Transnistria, arme care urmau să fie puse la dispoziția mercenarilor. „Există și diferite elemente în această cronologie, încă din 2022 încercându-se chiar contacte pe pe spațiul transnistrean, din care se urmărea achiziționarea unor arme care să fie folosite de de elementele mercenare care au fost implicate ulterior în acest dosar.”, a spus Florența.

Implicarea serviciilor secrete în documentarea dosarului

Alex Florența a subliniat că dosarul a fost construit cu sprijinul mai multor instituții din România, inclusiv servicii secrete, și că această colaborare a fost una exemplară.

„Da, în acest dosar a existat o colaborare inter-instituțională, nu mă feresc să o spun, remarcabilă. (…) La soluționarea acestui dosar au făcut parte, evident, și serviciile secrete și, în general, mai multe compartimente din Poliția Română, dar fiecare potrivit competențelor prevăzute de lege”, a precizat procurorul general. El a adăugat că modelul de cooperare este considerat unul de bună practică și de către partenerii externi ai României.

7 decembrie, tentativa de lovitură de stat

Pe măsură ce campania electorală pentru prezidențialele din 2024 se apropia, mercenarii lui Horațiu Potra s-au implicat direct în sprijinirea candidaturii lui Georgescu.

„Din probatoriul administrat și acuzațiile în asta constau, rezultă că acea întâlnire a avut loc la inițiativa principalilor inculpați trimiși în judecată pentru a analiza cam care ar fi măsurile pe care le-ar putea lua ca urmare a deciziei CCR pe care o știm cu toții. De altfel, liderul mercenarilor se deplasează special pentru această întâlnire din străinătate în România. Acolo au loc discuțiile, se stabilește, din punctul nostru de vedere, în mod indubitabil, acest plan rezultat de altfel din evoluția ulterioară a evenimentelor. Gruparea de mercenari condusă de de inculpatul trimis în judecată se organizează imediat, ulterior acestei întâlniri, se coordonează, preiau asupra lor mai multe elemente de atac, inclusiv acele elemente pirotehnice foarte puternice, care nu sunt pentru uz civil, sunt în special pentru uz militar sau pentru antrenament, pentru că pot produce niște consecințe foarte severe odată ce sunt folosite în adunări de populație, se distribuie în șapte mașini și pleacă fiecare în București pe canale diferite, urmând ca joncțiunea să se facă în fața Palatului Parlamentului, în zona de intrare către Curtea Constituțională”, a explicat Florența.

Procurorul general a subliniat că „inculpații trimiși în judecată sunt cei care au participat la acea deplasare către București, fiind să spunem așa, nucleul dur. În extenso, în situația unor evoluții ulterioare a evenimentelor, gruparea de mercenari putea coaliza undeva între 100-150 de membri”.

Întrebat despre plecarea din țară a liderului grupării de mercenari, Florența a confirmat că acesta se află în prezent în străinătate: „Avem indicii că este cu certitudine în străinătate în momentul de față, fără a se ști locul precis în care se află”, a declarat procurorul general.

