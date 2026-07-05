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Procurorul general și Ministerul Justiției, mesaje de Ziua Justiţiei: „Încredere nu mai poate fi considerată un dat, trebuie câştigată”

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Foto: Getty Images
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Din articol
MJ: Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor depind de buna funcţionare a sistemului judiciar

Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a transmis duminică un mesaj cu ocazia Zilei Justiţiei, în care subliniază că viitorul justiţiei române depinde nu doar de reforme, de investiţii sau de tehnologie, ci şi de capacitatea noastră de a rămâne fideli principiilor care au justificat existenţa justiţiei în toate epocile. La rândul său, Ministerul Justiției afirmă că drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, ordinea legală şi constituţională, ordinea publică şi pacea socială depind direct şi esenţial de buna funcţionare a sistemului judiciar.

"Astăzi, de Ziua Justiţiei, avem datoria să privim cu luciditate atât realizările, cât şi dificultăţile sistemului judiciar. Dar avem şi motive de încredere, pentru că, dincolo de provocări, România dispune de profesionişti ai dreptului de înaltă valoare, de instituţii solide şi de resursele necesare pentru a continua consolidarea statului de drept. Cred cu tărie că viitorul justiţiei române depinde nu doar de reforme, de investiţii sau de tehnologie, ci şi de capacitatea noastră de a rămâne fideli principiilor care au justificat existenţa justiţiei în toate epocile: independenţa, imparţialitatea, curajul şi respectul pentru demnitatea fiecărei persoane", a subliniat procurorul general al României în mesajul său de Ziua Justiției.

În mesaj este evidenţiată importanţa câştigării încrederii cetăţeanului "că drepturile sale sunt protejate, a victimei că suferinţa sa va fi ascultată, a celui acuzat că va beneficia de un proces echitabil, precum şi încrederea societăţii că legea se aplică în mod egal tuturor".

"Într-o epocă marcată de schimbări rapide, de polarizare socială, de dezinformare şi de transformări tehnologice fără precedent, această încredere nu mai poate fi considerată un dat. Ea trebuie câştigată şi reconfirmată în fiecare zi, prin profesionalism, integritate şi responsabilitate. Justiţia reprezintă una dintre cele mai importante expresii ale contractului social care stă la baza unei societăţi democratice. Atunci când cetăţenii îşi pierd încrederea în capacitatea instituţiilor de a proteja legea, se erodează însăşi fundaţia convieţuirii democratice", mai transmite procurorul general.

Misiunea Ministerului Public rămâne apărarea ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi reprezentarea intereselor generale ale societăţii, precizează sursa citată.

"Suntem chemaţi să construim instituţii mai moderne, mai eficiente şi mai apropiate de cetăţean, să investim în pregătirea noastră profesională continuă, în digitalizare şi în consolidarea cooperării interinstituţionale şi internaţionale, dar şi să demonstrăm că independenţa justiţiei nu reprezintă un privilegiu al magistraţilor, ci o garanţie a libertăţii cetăţenilor. În acest context, cred că una dintre cele mai importante obligaţii care ne revin este aceea de a păstra echilibrul. Echilibrul între fermitatea aplicării legii şi respectarea drepturilor fundamentale, între eficienţa represiunii şi garanţiile procesuale, între exigenţele prezentului şi valorile care definesc statul de drept", evidenţiază Cristina Chiriac.

Este elogiată cu "recunoştinţă şi respect" activitatea celor "care, prin activitatea lor discretă şi adesea nevăzută de public, contribuie zilnic la funcţionarea sistemului judiciar: procurori, judecători, grefieri, agenţi şi ofiţeri de poliţie, specialişti, personalul auxiliar şi administrativ. Rezultatele instituţiilor noastre sunt expresia muncii lor, a profesionalismului şi a dedicării cu care îşi îndeplinesc atribuţiile".

Totodată, este amintită preocuparea pentru "generaţiile tinere care aleg astăzi profesiile juridice".

"Viitorul sistemului judiciar depinde de capacitatea noastră de a transmite acestor tineri nu doar cunoştinţe, ci şi valori. Iar dintre toate valorile pe care le putem transmite, poate cea mai importantă este aceea că legea nu trebuie privită niciodată ca un simplu instrument de putere, ci ca un instrument de protecţie a demnităţii umane", se mai arată în mesajul procurorului general al României, Cristina Chiriac.

MJ: Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor depind de buna funcţionare a sistemului judiciar

La rândul său, Ministerul Justiției afirmă într-un mesaj cu aceeași ocazie că drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, ordinea legală şi constituţională, ordinea publică şi pacea socială depind direct şi esenţial de buna funcţionare a sistemului judiciar.

"Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, ordinea legală şi constituţională, ordinea publică şi pacea socială depind direct şi esenţial de buna funcţionare a sistemului judiciar, de imparţialitatea judecătorilor şi procurorilor, de respectarea independenţei lor, de ocrotirea şi sprijinirea legală şi materială a puterii judecătoreşti şi a profesiilor juridice liberale, de profesionalismul şi integritatea tuturor profesiilor juridice", transmite Ministerul Justiţiei.

Cu ocazia Zilei Justiţiei, Ministerul Justiţiei a adresat "salutul său instituţional judecătorilor, procurorilor, avocaţilor, grefierilor, arhivarilor, precum şi executorilor judecătoreşti, consilierilor juridici, experţilor, personalului de specialitate juridică din instanţe şi parchete, care, în mod esenţial şi nemijlocit sau indirect, contribuie la realizarea unui serviciu public esenţial pentru cetăţeni: serviciul public judiciar".

Ministerul Justiţiei mai transmite completa disponibilitate de a menţine un dialog instituţional principial şi corect cu organismele autorităţii judecătoreşti şi ale puterii judecătoreşti şi de a coopera pentru a sprijini, în limita puterilor legale şi constituţionale şi a resurselor existente, buna funcţionare a sistemului judiciar şi independenţa puterii judecătoreşti, garanţii supreme ale respectării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

Totodată, ministerul îşi exprimă speranţa şi încrederea că, odată depăşită starea constituţională de interimat, problemele şi provocările din sistemul judiciar vor fi rezolvate cu titlu de urgenţă de un viitor guvern cu puteri constituţionale depline, pe baza dialogului şi a cooperării loiale şi efective între puterile statului, în spiritul deplin al Constituţiei.

Ziua Justiţiei este sărbătorită anual în prima duminică a lunii iulie.

Citește și: Lia Savonea, mesaj de Ziua Justiției: „Mai mult ca oricând, avem obligaţia de a apăra independenţa reală a judecătorului”

Editor : B.P.

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