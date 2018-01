Procurorul general: Vor fi verificate suspiciunile de muşamalizare în cazul polițistului-pedofil

Procurorul general Augustin Lazăr a declarat, joi, că ancheta în cazul poliţistului arestat pentru agresarea sexuală a doi copii, preluată de Parchetul instanţei supreme, „va lămuri toate aspectele”, inclusiv suspiciunile privind muşamalizarea unuia dintre dosarele vizându-l pe poliţist, scrie News.ro.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

„Dosarul este pe rolul Secţiei de urmărire penală din Parchetul General, care are resurse mult mai bine pregătite pentru a instrumenta un astfel de caz şi sunt convins că va da curs la toate aspectele care au fost puse în discuţie în legătură cu modul de comitere a faptelor, în legătură cu modul de instrumentare (...)”, a declarat Augustin Lazăr, la sosirea la sediul CSM.

Întrebat despre acuzaţiile privind muşamalizarea unuia dintre dosare, Lazăr a spus că „ancheta va da o lămurire şi va clarifica toate aspectele astea”.

„Nu putem spune de acum. Suspiciunile acestea vor fi verificate”, a adăugat Augustin Lazăr.

Mărturii incredibile în cazul în care polițistul-pedofil a atacat o femeie în uniformă

Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a preluat dosarele privind săvârşirea a trei infracţiuni de agresiune sexuală de către poliţistul Eugen Stan, precum şi a unei infracţiuni de perversiune sexuală, dar şi un dosar de agresiune sexuală constituit în urma unei plângeri din 2016 în care a început urmărirea penală in rem.

„În cursul zilei de astăzi, 10 ianuarie 2018, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a dispus prin ordonanţă, în temeiul art. 325 alin. 1 din Codul de procedură penală, preluarea de către Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, a cauzei privind săvârşirea a trei infracţiuni de agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1 şi 2 lit. c din Codul Penal, de către inculpatul EUGEN STAN, precum şi a unei infracţiuni de perversiune sexuală, prev de art. 201 alin. 1 şi 2 din vechiul Cod penal. De asemenea, prin aceeaşi ordonanţă a procurorului general a fost preluat şi un dosar instrumentat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, în care a fost începută urmărirea penală in rem sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de agresiune sexuală, prev. de art 219 alin. 1 din Codul penal, dosar constituit în urma unei plângeri datând din anul 2016”, a anunţat miercuri Parchetul General.

Instituţia a explicat că preluarea acestor dosare „are ca temei necesitatea verificării tuturor faptelor cu un mod de operare asemănător comise pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, calitatea de angajat al Ministerului Afacerilor Interne pe care o are inculpatul Stan Eugen, complexitatea celor două cauze dată de numărul mare al persoanelor vătămate, de multitudinea probelor care trebuie administrate şi de varietatea mijloacelor de probă, precum şi impactul deosebit creat în societate prin comiterea unor asemenea fapte”.

Mușamalizare în Poliție? De ce un dosar care îl privea pe polițistul agresor a fost tergiversat

„Din ordonanţa de preluare a celor două cauze rezultă că în ceea ce priveşte săvârşirea a două dintre infracţiunile de agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1 şi 2 lit. c din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal, acestea au fost comise împotriva a doi minori, în vârstă de 5, respectiv de 9 ani, pe data de 5 ianuarie 2018, într-un lift al unui bloc situat în cartierul Drumul Taberei din Bucureşti, procurorii dispunând punerea în mişcare a acţiunii penale pe data de 8 ianuarie 2018. În urma cercetărilor efectuate în dosarul deschis în acest sens, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au mai dispus, tot pe data de 8 ianuarie 2018, extinderea urmăririi şi a acţiunii penale faţă de inculpatul Stan Eugen sub aspectul comiterii unei a treia infracţiuni de agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1 şi 2 lit. c din Codul Penal, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, pe data de 22 octombrie 2012, tot în liftul unui imobil din Bucureşti, victima fiind, de asemenea, o minoră, în vârstă de 7 ani. În aceeaşi cauză, pe data de 26 octombrie 2012, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de autor necunoscut, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de perversiune sexuală, prev. de art. 201 alin. 1 şi 2 din vechiul Cod penal”, a explicat Parchetul General.

De asemenea, procurorii au reţinut că, pe data de 2 noiembrie 2009, o minoră de 14 ani a fost victima agresiunii unui bărbat, în timp ce se afla în scara unui bloc din Bucureşti.

„În ceea ce priveşte dosarul preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, menţionăm că fost începută urmărirea penală in rem, la data 10 decembrie 2016, sub aspectul infracţiunii de agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1 din Codul penal, fapta fiind comisă în incinta scării unui bloc din sectorul 5. Dosarul s-a constituit ca urmare a plângerii persoanei vătămate, între persoanele bănuite de comiterea acestei fapte aflându-se inculpatul Stan Eugen”, menţionează instituţia.

De asemenea, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost informat de către IGPR în vederea iniţierii unei analize privind modul de instrumentare a lucrărilor penale în care este cercetat inculpatul Stan Eugen şi dispunerea de măsuri legale, în funcţie de rezultat.

Poliţistul de la Brigada Rutieră a Capitalei acuzat de agresiuni sexuale, cele mai recente victime fiind doi copii din sectorul 6 al Captalei, a fost arestat preventiv marţi pentru 30 de zile.