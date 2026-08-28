Procurorul Radu George Bucurică a fost suspendat din funcție de CSM, la o zi după ce a fost arestat preventiv

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) l-a suspendat din funcție pe Radu George Bucurică, procurorul care a fost dat cu o zi în urmă în urmărire națională, și prins de polițiști, după ce a fost arestat preventiv în dosarul în care a fost acuzat că a venit înarmat într-un local.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suspendarea din funcția de procuror a domnului BUCURICĂ RADU GEORGE, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin, începând cu data de 28.08.2026, ca urmare a luării măsurii arestării preventive”, potrivit Secției pentru procurori a CSM.

Procurorul a fost reținut pe 9 august, fiind acuzat că a produs un scandal într-un local public din Hunedoara și a fost agresiv cu polițiștii care au intervenit să aplaneze conflictul. Mai multe detalii, aici.

Inițial, acesta a fost lăsat în libertate, însă Înalta Curte de Casație și Justiție a decis pe 27 august să îl aresteze preventiv în dosarul în care este acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice și două infracțiuni de ultraj.

Deși a fost prezent la termenul din 27 august, Radu George Bucurică a fost de negăsit în momentul în care ÎCCJ a pronunțat decizia, astfel că Poliția Română l-a dat în urmărire națională.

Bărbatul a fost prins în aceeași seară de polițiștii ilfoveni, în timp ce făcea cumpărături într-un supermarket.

Editor : M.G.