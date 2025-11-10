Procurorul-şef DIICOT Sălaj, după declarațiile Oanei Gheorghiu: „Am aflat cu stupoare că pensia mea va fi plătită din banii copiilor”

Şeful DIICOT Sălaj, procurorul Dan Bubuiug, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu, care a spus că pensiile de serviciu ale magistraţilor sunt plătite inclusiv cu bani luați „de la gura unui copil care se culcă flămând”.

Dan Bubuiug a spus că s-a simţit jignit de afirmaţiile venite din partea unui demnitar al statului român.

Procurorul-şef DIICOT Sălaj a scris într-un mesaj pe Facebook că, în ziua respectivă, a coordonat, alături de poliţişti de la Crimă Organizată, o acţiune de prindere în flagrant a unui maramureşean suspectat de trafic de droguri de risc şi substanţe psihoactive, acţiune urmată de o percheziţie domiciliară şi de o propunere de arestare preventivă, admisă de judecător.

„După aproximativ 27 de ore de muncă (fără plata orelor suplimentare sau alte beneficii) am ajuns acasă şi m-am pus la odihnă. Când m-am trezit, urmărind ştirile în mediul online, am aflat cu stupoare că, de fapt, pensia mea va fi plătită din banii copiilor şi bolnavilor... şi eu care credeam că am luptat toată cariera împotriva răufăcătorilor pentru protecţia acestor persoane. Evident, o să îmi fac treaba în continuare, cu pasiune şi dedicaţie, ca şi până acum, deoarece cred în ceea ce fac, însă vreau să spun doar atât: m-am simţit jignit de aceste afirmaţii, venite din partea unui demnitar al statului român”, a scris Dan Bubuiug, potrivit Agerpres.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, într-o emisiune la Digi24, că România nu îşi mai permite să mai plătească pensii speciale, considerând că sistemul actual reprezintă un fel de Caritas, iar banii destinaţi acestor pensii pot fi luaţi de la gura unui copil care se culcă flămând sau din bugetul unui spital care nu are medicamente.

„Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că îşi dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente, banii ăia nu se tipăresc şi vin din aer, vin de undeva. Şi poate că asta nu înţeleg oamenii: că atunci când primeşti privilegii, ca tu să ai privilegii cineva e lăsat în urmă”.

