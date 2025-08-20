Live TV

Profesor de religie, reținut după ce a violat și agresat în repetate rânduri o elevă de 14 ani

Mașini de poliție, București.
Foto: Shutterstock

Un bărbat de 45 de ani, profesor de religie, a fost reținut pentru 24 de ore și este propus pentru arestare preventivă, fiind acuzat că a întreținut în mod repetat raporturi sexuale cu o elevă de 14 ani și a exercitat asupra acesteia acte de violență fizică, informează News.ro.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în perioada ianuarie - mai, inculpatul a întreţinut în mod repetat raporturi sexuale cu o minoră în vârstă de 14 ani, în imobile situate în Bucureşti şi pe raza judeţului Teleorman, perioadă în care ar fi exercitat asupra acesteia acte de violenţă fizică, în două rânduri.

„Inculpatul a comis infracţiunea de viol în condiţiile în care, din cauza vârstei, persoana vătămată nu putea să exprime un consimţământ valabil, dar şi profitând de poziţia sa de autoritate asupra minorei, în calitate de profesor de religie”, arată sursa citată.

Miercuri a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către procurorii specializaţi în cauzele de abuzuri sexuale împotriva minorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Agresiuni Sexuale.

