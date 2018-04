Proiectele de modificare a codurilor penale, criticate şi din interiorul PSD

Proiectele de modificare a codurilor penale sunt aspru criticate de parlamentarii opoziţiei. Însă nici în interiorul PSD lucrurile nu par să fie lămurite în totalitate.

Ecaterina Andronescu: „Eu nu am auzit această idee discutată deloc în partid, ca urmare nu aș putea să confirm că este propunerea partidului. Nu am discutat-o nici în grup, nu a venit nimeni cu această propunere și nici nu am auzit-o ca propunere a unui coleg de partid care evident că trebuie să o argumenteze. Nu, nu aș fi de acord cu trimiteri la persoane pentru că în felul acesta nu facem decât să decredibilizăm legea”.

Stelian Ion, deputat USR: „Se aduce atingerii dispoziţiilor legate de măsurile preventive, chestiunile legate de probatorii, denunţul va putea fi făcut doar în 6 luni, în mod clar se vor împiedica anumite anchete. E un regres şi vedem că se vor dezlega foarte multe dosare ale multor politicieni în acest fel. În zilele următoare sper să avem o analiză pregătită pe fecare modificare în parte şi amendamentele pe care le vom formula”.

Alina Gorghiu, senator PNL: „Sunt omise din aceste proiecte modificîrile pe care PSD şi le doreşte şi ar fi dedicate foarte multor membri din conduceri, abuzul în serviciu nu există la momentul acesta. Sunt, în schimb, multe prevederi care relaxează cadrul infracţional, libertatea conditţonată de ex. Sunt sancţionate comunicările publice pentru cei care comunică acţiuni, date, informaţii din dosare, din timpul urmăririi penale şi judecăţii, sunt câteva lucruri care ar putea să genereze suspiciunea că se doreşte o îndulcire a statutului deţinutului sau a inculpatului sau a urmăritului penal”.

FOTO: Shutterstock