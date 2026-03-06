Live TV

Video Protest la Palatul Cotroceni față de propunerile pentru șefia marilor parchete. Nicușor Dan: Îmi asum numirile pe care le voi semna

Nicușor Dan, președintele României, susține o conferință de presă la Palatul Cotroceni din București, 12 noiembrie 20225.
Nicușor Dan, președintele României, susține o conferință de presă la Palatul Cotroceni din București, 12 noiembrie 20225. Foto: Inquam Photos / George Călin
Nicușor Dan, despre problemele din Justiție: „E ca o boală lungă” „Eu vin din societatea civilă. Credeţi că deodată m-am cotit, aşa, ca să stau în puf?” Răspunsul lui Nicușor Dan în fața protestatarilor

Mai multe organizații civice au organizat vineri seară un protest în fața Palatului Cotroceni, nemulțumite de propunerile făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea marilor parchete. Participanții îi solicită președintelui Nicușor Dan să nu semneze decretele de numire, susținând că unele dintre persoanele propuse ar putea afecta independența sistemului judiciar.

Nicușor Dan, despre problemele din Justiție: „E ca o boală lungă”

ACTUALIZARE 19.50 Protestatarii i-au cerut şefului statului să transmită un mesaj pentru cetăţeni.

„Şi eu sunt cetăţean şi eu constat că justiţia are nenumărate probleme. Trebuie să le rezolvăm, trebuie însă să avem răbdare pentru că e ca o boală lungă, lungă. Sunt mecanisme de putere, sunt oameni care şi-au făcut relaţii unii cu alţii. E foarte greu să schimbi o situaţie de fapt”, a spus Nicușor Dan.

Despre faptul că s-ar fi înţeles cu PSD în legătură cu aceste numiri pentru șefia marilor parchete, Nicuşor Dan a replicat: „Eu v-am spus că respect legea. Legea spune să aştept până în momentul în care vin propunerile astea la mine şi, în funcţie de informaţiile pe care le am, să le accept sau să le resping”. 
 
Preşedintele a mai arătat că este o diferenţă uriaşă de percepţie între ceea ce pare să creadă opinia publică la momentul acesta şi ce convingere şi-a făcut el, în urma a discuţiilor cu zeci de procurori, adăugând că s-a uitat şi pe documente. 

„Eu vin din societatea civilă. Credeţi că deodată m-am cotit, aşa, ca să stau în puf?”

ACTUALIZARE 19.34 La solicitarea unei protestatare de a avea un dialog cu cetăţenii  şi cu societatea civilă, preşedintele Nicuşor Dan a replicat: „Doamnă, eu vin din societatea civilă, am stat 20 de ani acolo. Credeţi că deodată m-am cotit, aşa, ca să stau un puf? Sau ce credeţi că mi s-a întâmplat?”.

Despre acuzaţiile care i s-au adus că s-a antepronunţat cu privire la numirile şefilor de parchete, Nicuşor Dan a afirmat că a fost o afirmaţie generală.

„Am făcut o afirmaţie generală şi am spus că printre oamenii aceia sunt persoane foarte interesante în care eu aş avea încredere, evident, dacă ajung la mine”, a precizat el.

Şefului statului i s-a cerut să explice şi declaraţia că „informaţii din spaţiu public sunt false”. „Vreau să spun de opinia generală din spaţiul public care spune că toţi oamenii ăştia pe care i-a selectat comisia sunt nişte dezastre. Nu e aşa” a răspuns preşedintele.

„Pot să învinuiesc pe unii care sunt lideri de opinie şi care încearcă să vă ducă într-o direcţie greşită”, a adăugat Nicuşor Dan.

Întrebat ce s-a întâmplat din 2025, când candidatul Nicuşor Dan spunea că va retrage pe cei de la conducerea Parchetului general şi a DNA şi acum preşedintele Nicuşor Dan spune altceva, că schimbă direcţia, şeful statului a răspuns: ”N-am spus niciodată că voi retrage oameni de la conducerea Parchetului, pentru că preşedintele n-are atributul ăsta”.

Răspunsul lui Nicușor Dan în fața protestatarilor

ACTUALIZARE 19.16 Preşedintele Nicuşor Dan a ieşit, vineri seară, să vorbească cu cei care protestează la Palatul Cotroceni pe tema numirilor în Justiţie.

„Ce pot eu să vă spun este că numirile pe care le voi semna mi le voi asuma, adică procurorii care vor fi semnaţi de mine vor avea girul meu”, a spus şeful statului, care a mers în mijlocul protestatarilor de la Cotroceni.

„Am de o sută de ori mai multe informaţii decât avem dumneavoastră”, a mai spus şeful statului. 

„Veţi vedea rezultatele acestor numiri probabil în şase luni de la momentul în care îi vor fi numiţi, pentru că oamenii ăştia trebuie să vină, să cunoască instituţia şi să lucreze cu oamenii pe care îi găsesc acolo. De asemenea, ce pot să vă spun este că periodic mă voi întâlni cu ei, cu şefii acestor instituţii”, a completat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan le-a mai spus protestatarilor, despre referendumul pe care l-a anunţat în justiţie, că „se lucrează la acel sistem informatic care, pe de o parte, să asigure confidenţialitatea, pentru că a fost o cerinţă a magistraţilor şi pe de altă parte, ca acest mecanism să nu poate să fie contestat, adică, cineva să ne acuze că am pus voturi de la unul sau de la altul”.

La nemulţumirile pe care le-au prezentat cei din faţa Palatului Cotroceni, şeful statului a spus că nu poate să comenteze despre persoane. 

”Din păcate, nu pot în momentul acesta, să vă răspund persoană cu persoană, pentru că m-aş antepronunţa şi ar fi nelegat. Eu vă încurajez, în afară de a vă informa din presă, să discutaţi de asemenea cu oameni din sistemul de justiţie”, a arătat şeful statului.

Știrea inițială

Câteva zeci de persoane s-au adunat vineri seară, începând cu ora 18:30, în fața Palatului Cotroceni, la un protest organizat de mai multe organizații civice, printre care și Declic. Manifestanții contestă propunerile înaintate de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea principalelor parchete din România.

Participanții la protest îi cer președintelui Nicușor Dan să respingă aceste propuneri și să nu semneze decretele de numire. Potrivit organizatorilor, persoanele nominalizate ar ridica semne de întrebare în privința integrității și a independenței justiției.

Protestul, intitulat „Cu ochii pe Cotroceni și numirea procurorilor”, a adunat în fața Administrației Prezidențiale zeci de oameni care au venit cu pancarte și mesaje adresate șefului statului. Printre acestea s-au regăsit sloganuri precum „Domnule președinte, România urmărește atent numirile din justiție” sau „Vrem integritate, vrem nume nepătate”.

În cursul serii, președintele Nicușor Dan a ieșit din Palatul Cotroceni pentru a discuta direct cu protestatarii. 

Decizia finală privind numirile la conducerea marilor parchete aparține președintelui, care poate accepta sau respinge propunerile înaintate de ministrul Justiției.

Numirile de la marile parchete, analizate de președinte. Nicușor Dan: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale”

