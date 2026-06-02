Protest în instanțe și parchete față de noua lege a salarizării. Activitatea va fi blocată complet joi, timp de patru ore

sala de judecata instanta
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Activitatea în instanțe și parchete este suspendată parțial în perioada 2-5 iunie, ca formă de protest a personalului auxiliar de specialitate și conex din sistemul judiciar față de prevederile noii legi a salarizării. Sindicaliștii susțin că actualul proiect riscă să ducă la o nouă înghețare salarială pentru următorii cinci ani și avertizează asupra apariției unui nou val de litigii în sistem.

Reprezentanții Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial au anunțat că, în perioada 2-5 iunie 2026, între orele 08:00 și 12:00, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial, iar programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate. Potrivit sindicaliștilor, măsura nu va afecta cauzele și lucrările urgente prevăzute de lege, acestea urmând să fie soluționate în continuare.

Potrivit anunțului făcut de Blocul Național Sindical (BNS), protestul va atinge punctul culminant joi, 4 iunie, când activitatea în instanțe și parchete va fi oprită complet în intervalul 08:00-12:00, în timpul consultărilor organizate pentru Familia ocupațională de funcții bugetare „Justiție”.

Sindicaliștii afirmă că forma actuală a proiectului Legii salarizării ignoră revendicările formulate de personalul auxiliar de specialitate și conex și menține mecanisme care au generat probleme similare după adoptarea Legii nr. 153/2017.

Sindicaliștii reclamă o nouă posibilă înghețare a salariilor

Reprezentanții personalului auxiliar susțin că proiectul aflat în dezbatere riscă să conducă la o nouă perioadă de înghețare salarială și la reluarea conflictelor juridice din sistem.

„Actualul proiect al legii salarizării riscă să conducă la o nouă îngheţare salarială pentru următorii cinci ani şi la reluarea imediată a unui nou val de litigii sistemice în cadrul familiei ocupaţionale «Justiţie»”, au transmis sindicaliștii.

Aceștia afirmă că proiectul perpetuează mecanismul legislativ care a dus, după adoptarea Legii nr. 153/2017, la plafonarea salariilor în perioada 2018-2022 și la apariția a mii de litigii salariale, executări silite, popriri și costuri suplimentare suportate ulterior de stat.

Una dintre principalele nemulțumiri invocate de sindicaliști vizează evoluția veniturilor personalului auxiliar din instanțe și parchete.

Potrivit acestora, în ultimul deceniu nu au existat majorări salariale reale pentru această categorie profesională, iar creșterile obținute au venit exclusiv în urma unor procese câștigate în instanță.

„Personalul auxiliar de specialitate şi conex din instanţe şi parchete nu a beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani, singurele creşteri salariale fiind obţinute exclusiv prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate pentru corectarea unor aplicări greşite ale fostei legi de salarizare”, susțin reprezentanții sindicatului.

Aceștia consideră că noua lege nu reflectă complexitatea activității desfășurate de grefieri și de celelalte categorii de personal auxiliar și nu respectă principiile privind ierarhizarea, egalitatea și nediscriminarea asumate prin proiectul legislativ.

Noi proteste ar putea fi decise după consultările de la Ministerul Muncii

Sindicaliștii au anunțat și convocarea unei noi Adunări Generale Extraordinare în data de 5 iunie, pentru a decide eventuale noi forme de protest.

Decizia va fi luată în funcție de rezultatul consultărilor programate pe 4 iunie la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în cadrul discuțiilor privind noua lege a salarizării.

Reprezentanții personalului auxiliar din sistemul judiciar spun că vor continua demersurile pentru modificarea proiectului de lege și pentru includerea revendicărilor formulate în procesul de elaborare a noii grile de salarizare.

