Câțiva membri ai asociației Declic au protestat luni, în fața sediului DNA din București, față de decizia procurorilor de a clasa dosarul în care s-a anchetat proiectul minier de la Certej, județul Hunedoara.

Membrii comunității Declic au adus și un banner pe care scrie „La Certej, justiția e în lanțuri”.

„Am venit pentru a spune că la Certej, justiția este în lanțuri. Suntem nemulțumiți de decizia de clasare în dosarul de corupție de acolo, ceea ce face posibilă avansarea proiectului de minerit din munții Apuseni și anume, extragerea aurului cu cianuri acolo. În dosarul de corupție de la Certej, ilegalitățile pe care le-am sesizat se referă la transferul abuziv de proprietate de pădure de la săteni, Certejul de Sus, prin intermediul primăriei către compania minieră. În plan, compania minieră pune la cale construirea a 2 iazuri de decantare. De altfel, pădurea pe care se dorește construirea este singura locație propusă pentru dezvoltarea proiectului minier”, a declarat Roxana Pencea Brădățan, reprezentant Declic, potrivit Mediafax.

Asociația Declic a făcut un denunț în 2016 la DNA Alba, care a demarat ancheta in rem. În iunie 2019, dosarul a fost închis. După ce Declic a depus o plângere față de soluția de clasare, dosarul a fost transmis către DNA central. Procurorii din București au clasat și ei cauza, din motive procedurale.

„Motivele invocate țin de faptul că potrivit deciziei CCR, atribuțiile de serviciu, dacă încalcă hotărâri de guvern, nu pot fi numite, nu pot duce la abuzuri în serviciu. Iar noi ce spunem este că procurorii de la DNA au evaluat în greșit. Tot ce s-a făcut acolo s-a făcut cu încălcarea legii. Și e vorba de Legea 1 a Fondului Funciar care spune că retrocedarea se face pe vechiul amplasament, retrocedarea unui teren, a unei păduri, a oricărei tip de suprafețe, se face pe vechiul amplasament. Toate aceste lucruri fac ca corupția din jurul proiectului minier Certej să prospere, iar închiderea dosarului de corupție pe teme procedurale face că toate aceste suspiciuni de corupție să nu fie anchetate, nici măcar analizate”, a mai explicat reprezentantul Declic.

Reprezentanții asociației i-au transmis șefului DNA Călin Nistor un memoriu semnat de 4.000 de membri, în care îi cer infirmarea soluției de clasare și anchetarea faptelor sesizate.

„Pentru noi este de neînțeles cum autoritățile de-a lungul timpului nu numai că nu au stopat ilegalitățile, dar au fost complice la înfăptuirea lor. Bineînțeles că această companie minieră nu ar putea să avanseze cu proiectul dacă nu s-ar baza pe autoritățile locale, care au făcut posibil acest transfer de pădure de la oameni către ei”, a mai spus Roxana Pencea Brădățan.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

Declic, după discuția cu șeful DNA: Plângerea din dosarul Certej va fi verificată de un procuror

Unul dintre membrii Asociației Declic, Roxana Pencea Brădățan, a declarat după discuția pe care a avut-o cu procurorul șef adjunct al DNA, Călin Nistor, că plângerea privind clasarea dosarului Certej va fi verificată de un procuror anticorupție.

„Tocmai am ieșit din audiență cu procurorul șef Nistor, unde i-am prezentat motivele noastre pentru infirmarea soluției de clasare în dosarul de corupție de la Certej. Domnul procuror ne-a explicat că plângerea noastră va fi analizată de către șeful de serviciu și că în urmă deciziei lui, procurorul va verifica și el legalitatea. (...) Suntem optimiști pentru că noi considerăm că motivele de clasare ce au ținut de procedură au fost superficiale și că în acest caz s-a făcut o confuzie între normele legale care ar fi trebuit aplicate. (...) În motivarea clasării s-a menționat că s-a încălcat o hotărâre de guvern și nu o lege, ceea ce ținea de decizia CCR, potrivit căreia abuzul în serviciu se realizează doar cu încălcarea legii. Noi am arătat în plângerea noastră că în acest caz particular de corupție la Certej s-au încălcat mai multe prevederi legale, legi ale Fondului Funciar”, a spus Brădățan, la ieșirea din DNA.