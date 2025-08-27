Live TV

Protestul magistraților față de proiectul legii pensiilor continuă. Alte instanțe din țară au anunțat că își suspendă activitatea

Alte tribunale din țară au anunțat că își vor suspenda activitatea până când Guvernul nu retrage proiectul privind pensiile magistraților. Pe parcursul zilei de miercuri, 27 august, sunt așteptați și alți judecători sau procurori să se alăture colegilor lor, în condițiile în care continuă întrunirile adunărilor generale ale instanțelor și parchetelor. Între timp, coaliția de guvernare s-a pus de acord pe o nouă variantă a proiectului privind pensiile magistraților.

Miercuri, 27 august, în jurul orei 11:00, pe lista instanțelor care și-au suspendat activitatea până când Guvernul nu va retrage proiectul privind pensiile speciale s-au adăugat și Tribunalul Brăila, Tribunalul Hunedoara și Tribunalul Covasna, potrivit portalului Consiliului Superior al Magistraturii

Pe parcursul zilei este de așteptat ca alți judecători sau procurori să se alăture protestului colegilor, în condițiile în care adunările generale la nivelul fiecărei instanțe sau fiecărui parchet continuă.

Cu o zi în urmă, toate cele 16 curți de apel din țară, dar și alte tribunale sau parchete au anunțat că își vor suspenda activitatea. 

Este vorba, în principal, de Tribunalul Militar București, Tribunalul Iași, Tribunalul Sibiu, Judecătoria Satu Mare, Tribunalul Bacău sau Tribunalul Dâmbovița.

Ce activitate vor avea judecătorii și procurorii în timpul protestului?

În principal, judecătorii de tribunale vor mai judeca următoarele tipuri de cazuri:

  • În materie penală, este vorba de măsurile preventive, măsurile de siguranță cu caracter medical și cererile privind emiterea mandatelor de supraveghere.
  • În materie civilă, este vorba de măsuri de protecție a minorilor (încuviințare adopție sau plasament de urgență, de exemplu), măsuri asiguratorii, ordonanțe președințiale în situații de risc privind integritatea minorilor și acordarea/stabilirea de tratamente medicale, răpirile internaționale de copii, ordine de protecție, suspendarea actelor administrative și suspendarea grevelor.

În același timp, și în penal, dar și în civil, judecătorii pot lua decizii în cauze pe care le apreciază drept „extremă urgență” și vor continua să redacteze hotărâri din cauze deja soluționate. 

„Suspendă soluționarea cauzelor, cu excepția celor care au în care se exercită funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală, a cauzelor având ca obiect dispoziția asupra măsurilor prevenitve privative de libertate , luare măsură declarare indezirabil, custodia publică, suspendarea executării actelor administrative”, sunt cazurile judecate de Curțile de Apel.

Pe lângă judecători, s-au alăturat protestului și procurori ai unor parchete teritoriale, cum ar fi procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Procurorii vor protesta, în principal, prin:

  • Suspendarea activităților de urmărire penală, cu anumite excepții;
  • Suspendarea activității de supraveghere a urmăririi penale de către procuror în dosarele penale;
  • Suspendarea activității de primire a dosarelor penale în care organele de cercetare penală formulează propuneri terminare a urmăririi penale;
  • Suspendarea activității de soluționare a plângerilor formulate împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată;
  • Suspendarea activității de soluționare a cererilor formulate de părți sau de alte instituții;
  • Suspendarea activității cu publicului și a oricăror alte activități conexe de urmărire penală;

Coaliția a schimbat condițiile de pensionare și cuantumul pensiei în noul proiect

În ședința de marți seară, susținută de liderii coaliției la Guvern, s-a decis schimbarea proiectului inițial care modifica pensiile magistraților.

Varianta adoptată în ședința coaliției prevede ca pensiile magistraților să fie limitate la 75% din ultimul salariu net încasat în activitate, potrivit surselor citate de Digi24. Propunerea inițială prevedea ca acest prag să fie 70% din ultimul venit.

De asemenea, coaliția a convenit ca perioada de tranziție până când vârsta de pensionare a magistraților va ajunge la 65 de ani să crească de la 10 ani (varianta inițială), la 15 ani, potrivit acelorași surse.

