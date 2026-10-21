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Radu Marinescu a preluat mandatul de ministru al Justiției. 79 de măsuri pentru reforma sistemului judiciar

Data publicării:
radu marinescu catalin predoiu
Foto: Ministerul Justiției Facebook
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Ministrul Justiției Radu Marinescu și-a preluat oficial mandatul miercuri. El a anunțat un pachet de 79 de măsuri prevăzute în Programul de guvernare, care vizează reforma sistemului judiciar, modernizarea instituțiilor și consolidarea statului de drept.

Potrivit Ministerului Justiției, transferul de responsabilitate a fost marcat prin semnarea protocolului de predare-primire între noul ministru, Radu Marinescu, și predecesorul său, Marian-Cătălin Predoiu.

„Procedura marchează oficial transferul responsabilităților la nivelul conducerii ministerului și asigură cadrul necesar continuării activității instituționale, în condiții de legalitate, transparență și responsabilitate”, a transmis instituția într-un comunicat postat pe Facebook.

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În aceeași zi, a avut loc prima ședință a Colegiului de conducere al ministerului, în cadrul căreia au fost analizate proiectele aflate în derulare și au fost stabilite direcțiile de acțiune pentru aplicarea celor 79 de măsuri asumate prin Programul de guvernare.

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Printre prioritățile anunțate se numără înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Victimelor, reorganizarea instituțională și funcțională a Ministerului Justiției și a instituțiilor subordonate, precum și reforma hărții judiciare, cu scopul eficientizării activității și reducerii costurilor.

De asemenea, planul prevede optimizarea volumului de activitate al organelor judiciare prin utilizarea unor mecanisme alternative de soluționare a cauzelor și integrarea noilor tehnologii, inclusiv a inteligenței artificiale, în activitatea sistemului judiciar.

Reducerea deficitului de personal, modernizarea infrastructurii judiciare și consolidarea statutului profesiilor juridice se află, la rândul lor, printre obiectivele noului mandat.

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O altă direcție importantă vizează accelerarea aplicării recomandărilor din Raportul privind statul de drept (Rule of Law) 2026 referitoare la România. Acestea urmăresc, în principal, îmbunătățirea legislației din domeniul justiției și consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere a corupției.

„Implementarea tuturor măsurilor urmărește consolidarea unui sistem judiciar eficient, accesibil și adaptat nevoilor societății, cu respectarea independenței justiției și a principiilor statului de drept”, a precizat ministrul Radu Marinescu.

Aplicarea celor 79 de măsuri va reprezenta una dintre principalele provocări ale noului mandat, obiectivele anunțate vizând atât eficientizarea instituțiilor judiciare, cât și îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție.

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Editor : Ana Petrescu

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