Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a afimat, marţi seară, că justiţia nu este bazată în esenţa sa pe ceea ce simţim, ci pe ceeа ce probăm, pe ceea ce poate fi demonstrat, iar vinovăţia unor persoane se stabileşte abia prin decizii definitive ale magistraţilor. Referindu-se la poliţiştii care au intervenit în cazul Caracal – unde Alexandra Măceşanu a fost ucisă de Gheorghe Dincă după ce a fost răpită şi violată, deşi a sunat la 112 pentru a cere ajutor, Marinescu a apreciat că justiţia a făcut un pas înainte, patru poliţişti fiind trimişi în judecată. „În ceea ce priveşte vinovăţia altor persoane, numai justiţia se poate pronunţa”, a reiterat ministrul Justiţiei.

Radu Marinescu a vorbit, marţi seară, la Euronews, despre cazul Caracal din 2019, când Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu au fost ucise de Gheoghe Dincă, bărbatul fiind între timp condamnat la 30 de ani de închisoare.

„Persoana care a comis aceste crime abominabile a fost condamnată. Justiţia aici s-a realizat şi criminalul este în puşcărie. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte implicaţia sau vinovăţia altor persoane, inclusiv din cadrul organelor judiciare, numai justiţia se poate pronunţa printr-o hotărâre definitive”, a declarat ministrul.

Radu Marinescu a adăugat că „societatea şi oamenii aşteaptă răspunsuri şi aceste răspunsuri ar trebui să fie livrate de către justiţie într-un timp cât mai rapid, dar şi aici trebuie spus cu respectarea tuturor garanţiilor cu privire la un proces echitabil”.

„Pentru că nu ne dorim niciodată o justiţie grăbită, care poate să fie o justiţie aproximativă. Ne dorim întotdeauna o justişie dreaptă, obiectivă, care să ne spună efectiv cine a greşit, dacă a greştit şi cât a greşit (…) Justiţia nu este bazată în esenţa sa pe ceea ce simţim, ci pe ceeа ce probăm, ceea ce demonstram, pe realitate, pe adevăr obiectiv”, a mai declarat ministrul.

În legătură cu patru poliţişti care au intervenit în cazul Caracal şi care au fost achitaţi de Judecătoria Balş, Radu Marinescu a afirmat:

„Vedeţi, aici, nu numai justiţia penală trebuie să intervine, pentru că poate exista o soluţie care să ţină de componenta disciplinară. Eu nu ştiu ce verificări s-au făcut sau nu s-au făcut, ce concluzii s-au tras în ceea ce priveşte acţiunea poliţiştilor, pentru că de dânşii discutam atunci, din perspectiva respectării unor obligaţii de serviciu. Din perspectiva acuzaţiei penale, iată că organele judiciare au făcut un pas, au pus sub acuzare pe aceşti poliţişti, însă, încă o dată, până la o hotărâre definitivă, nu putem să ştim dacă acea acuzaţie a fost, de exemplu, corect construită, dacă probele au fost suficiente. Toate aceste lucruri le aflăm în cadrul unui proces”.

Ministrul apreciază că s-au făcut progrese în ultimii ani pentru a preveni astfel de incidente.

„Adică proceduri mai clare, modul de lucru al unei echipe care reuneşte procurorul şi respectiv poliţiştii, avertizările timpurii şi pe această coordonată s-au făcut progrese. Amintim, de exemplu, de incriminarea femicidului, pentru că aici e vorba de uciderea a două femei până la urmă. Şi societatea a reuşit să incrimineze femicidul, acum se iau şi măsurile necesare pentru a se implementa inclusiv un mecanism care să permită prevenţia”, susține Radu Marinescu.

Cei patru polițiști judecați în cazul Alexandrei Măceșanu, fata care a sunat disperată la 112 ca să ceară ajutor, în timp ce era sechestrată în locuința din Caracal a lui Gheorghe Dincă, au fost achitați în primă instanță. Decizia nu este una definitivă.

Editor : A.C.