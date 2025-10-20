Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit luni, la „Studio Politic” de la Digi24, despre decizia CCR privind pensiile magistraților. Oficialul a declarat că hotărârile CCR „se pot comenta în sens constructiv”, subliniind că acestea reprezintă „un punct de plecare” pentru eventuale reforme viitoare. Marinescu a precizat că legitimitatea unui Guvern „nu este dată de o decizie sau alta a Curții Constituționale”.

Ministrul a afirmat că, în opinia sa, deciziile Curții Constituționale „se pot comenta”: „Sigur, se pot comenta în sens constructiv, se pot trage concluzii, se pot analiza aspecte care să fie avute în vedere în viitor pentru politicile din domeniul respectiv. E foarte greu să fie anticipate astfel de decizii”, a spus el.

„Indiferent care va fi decizia Curții Constituționale, ea trebuie să se înscrie într-un exercițiu firesc în statul de drept, și anume să constituie un punct de plecare pentru orice fel de evaluare sau implementare viitoare a unor soluții pentru chestiunea legată de statutul magistraților”, a punctat Marinescu.

Întrebat cât de dificilă va fi misiunea Guvernului de a reuși să vină cu o altă formă, în cazul în care Curtea Constituțională va admite sesizarea și va declara neconstituțională reforma, acesta a declarat:

„Misiunea unui Guvern care vrea să facă reforme, care vrea să realizeze o modernizare, este întotdeauna o misiune dificilă, dar nu este o misiune imposibilă. Important însă este ca această misiune să fie îndeplinită cu bună-credință, într-un mod constituțional și să aibă, bineînțeles, o finalitate. Până la urmă, ceea ce ne dorim este ca măsurile pe care le adoptăm să aibă finalitatea aplicării lor. Curtea Constituțională este pe acest drum, de la concepție juridică până la aplicare”.

Ministrul a declarat, întrebat dacă consideră că această variantă pe care Guvernul și-a angajat răspunderea și care a ajuns și pe masa CCR este varianta optimă, că „întotdeauna putem discuta dacă este loc de mai mai bine”.

„Cu siguranță este o formulă care atinge reperul stabilit prin programul de guvernare de a se alinia vârsta de pensionare pentru toate categoriile la vârsta standard. Aceasta este ținta asumată. Sunt și considerente care țin de atingerea unor obiective din PNRR. Cu siguranță s-a încercat prin acest proiect să se îndeplinească aceste obiective. Dacă este sau nu loc de mai bine, vom ști începând cu decizia CCR”, a afirmat el.

Marinescu, despre Bolojan: „Ia cu siguranță deciziile cele mai potrivite”

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, în urmă cu două luni, că „dacă pachetul doi pică la CCR este greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitate”. Întrebat dacă, având în vedere această declarație, în cazul în care reforma pică la CCR, Ilie Bolojan ar trebui să rămână în funcție sau nu, Marinescu a spus: „Nu cred că sunt eu persoana cea mai potrivită pentru a se pronunța cu privire la viitorul politic al domnului prim-ministru. El ia cu siguranță deciziile cele mai potrivite”.

„Legitimitatea unui Guvern nu este dată de o decizie sau alta a Curții Constituționale, pentru că decizia Curții Constituționale este un exercițiu politico-constituțional, juridico-constituțional, specific unui stat de drept. Pot să existe decizii favorabile, parțial favorabile, nefavorabile. Asta se înscrie într-o anumită jurisprudență”, a completat el.

De asemenea, ministrul a punctat că „legitimitatea este dată de voința cetățenilor care au votat pentru partidele politice care fac parte din Coaliție, de un program de guvernare consonant cu obiectivele acestor cetățeni și obligativitatea tuturor, în statul de drept, de a ne comporta responsabil, asumat, să îndeplinim programul de guvernare”.

Marinescu a mai punctat că în ceea ce privește magistrații, aceștia trebuie să-și asume responsabilitatea pentru statutul care li s-a acordat, „respectând cetățeanul, să îndeplinească menirea pe care o au, aceea de a judeca procesele, a soluționa raporturile juridice deduse judecății și a dialoga într-un mod loial, corect și constructiv cu celelalte puteri din stat”.

