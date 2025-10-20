Live TV

Exclusiv Radu Marinescu, despre decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților: Legitimitatea Guvernului nu depinde de CCR

Data publicării:
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Ministrul Justiției, Radu Marinescu.Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Marinescu, despre Bolojan: „Ia cu siguranță deciziile cele mai potrivite”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit luni, la „Studio Politic” de la Digi24, despre decizia CCR privind pensiile magistraților. Oficialul a declarat că hotărârile CCR „se pot comenta în sens constructiv”, subliniind că acestea reprezintă „un punct de plecare” pentru eventuale reforme viitoare. Marinescu a precizat că legitimitatea unui Guvern „nu este dată de o decizie sau alta a Curții Constituționale”. 

Ministrul a afirmat că, în opinia sa, deciziile Curții Constituționale „se pot comenta”: „Sigur, se pot comenta în sens constructiv, se pot trage concluzii, se pot analiza aspecte care să fie avute în vedere în viitor pentru politicile din domeniul respectiv. E foarte greu să fie anticipate astfel de decizii”, a spus el.

„Indiferent care va fi decizia Curții Constituționale, ea trebuie să se înscrie într-un exercițiu firesc în statul de drept, și anume să constituie un punct de plecare pentru orice fel de evaluare sau implementare viitoare a unor soluții pentru chestiunea legată de statutul magistraților”, a punctat Marinescu.

Întrebat cât de dificilă va fi misiunea Guvernului de a reuși să vină cu o altă formă, în cazul în care Curtea Constituțională va admite sesizarea și va declara neconstituțională reforma, acesta a declarat: 

„Misiunea unui Guvern care vrea să facă reforme, care vrea să realizeze o modernizare, este întotdeauna o misiune dificilă, dar nu este o misiune imposibilă. Important însă este ca această misiune să fie îndeplinită cu bună-credință, într-un mod constituțional și să aibă, bineînțeles, o finalitate. Până la urmă, ceea ce ne dorim este ca măsurile pe care le adoptăm să aibă finalitatea aplicării lor. Curtea Constituțională este pe acest drum, de la concepție juridică până la aplicare”. 

Ministrul a declarat, întrebat dacă consideră că această variantă pe care Guvernul și-a angajat răspunderea și care a ajuns și pe masa CCR este varianta optimă, că „întotdeauna putem discuta dacă este loc de mai mai bine”.

„Cu siguranță este o formulă care atinge reperul stabilit prin programul de guvernare de a se alinia vârsta de pensionare pentru toate categoriile la vârsta standard. Aceasta este ținta asumată. Sunt și considerente care țin de atingerea unor obiective din PNRR. Cu siguranță s-a încercat prin acest proiect să se îndeplinească aceste obiective. Dacă este sau nu loc de mai bine, vom ști începând cu decizia CCR”, a afirmat el. 

Marinescu, despre Bolojan: „Ia cu siguranță deciziile cele mai potrivite”

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, în urmă cu două luni, că „dacă pachetul doi pică la CCR este greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitate”. Întrebat dacă, având în vedere această declarație, în cazul în care reforma pică la CCR, Ilie Bolojan ar trebui să rămână în funcție sau nu, Marinescu a spus: „Nu cred că sunt eu persoana cea mai potrivită pentru a se pronunța cu privire la viitorul politic al domnului prim-ministru. El ia cu siguranță deciziile cele mai potrivite”.

„Legitimitatea unui Guvern nu este dată de o decizie sau alta a Curții Constituționale, pentru că decizia Curții Constituționale este un exercițiu politico-constituțional, juridico-constituțional, specific unui stat de drept. Pot să existe decizii favorabile, parțial favorabile, nefavorabile. Asta se înscrie într-o anumită jurisprudență”, a completat el.

De asemenea, ministrul a punctat că „legitimitatea este dată de voința cetățenilor care au votat pentru partidele politice care fac parte din Coaliție, de un program de guvernare consonant cu obiectivele acestor cetățeni și obligativitatea tuturor, în statul de drept, de a ne comporta responsabil, asumat, să îndeplinim programul de guvernare”.

Marinescu a mai punctat că în ceea ce privește magistrații, aceștia trebuie să-și asume responsabilitatea pentru statutul care li s-a acordat, „respectând cetățeanul, să îndeplinească menirea pe care o au, aceea de a judeca procesele, a soluționa raporturile juridice deduse judecății și a dialoga într-un mod loial, corect și constructiv cu celelalte puteri din stat”.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
Lingouri de aur
4
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
profimedia-0975326545
5
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Digi Sport
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
doctor, cezariana, nastere
Cazul mamei decedate la un spital privat în Constanța. Cum au...
femeie-frig-ger-shutterstock_1038774679
Schimbare bruscă de temperatură în România: de la 26°C la -2°C...
gaze energie uniunea europeana rusia
Uniunea Europeană a decis oficial de când renunță definitiv la gazele...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Blocul din Rahova va fi dezafectat parțial, după explozia...
Ultimele știri
Oana Țoiu, despre vizita lui Vladimir Putin la Budapesta: „Să ceară permisiunea înainte de a intra în spaţiul aerian european”
Realimentarea cu gaze a străzilor din vecinătatea blocului explodat din Rahova, amânată. Care este motivul
Nicușor Dan a discutat cu comisarul european Magnus Brunner despre protejarea frontierelor UE și „multiplele provocări hibride”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
intrarea in sala CCR
CCR a amânat până la 12 noiembrie decizia privind sesizarea președintelui Nicușor Dan referitoare la legea regimului cultelor
Tudorel Toader la o sedinta
Tudorel Toader spune că CCR va respinge reforma pensiilor magistraților pentru că așa scrie presa. Ce a declarat la termenul anterior
ccr curtea constitutionala
CCR decide, astăzi, ce se întâmplă cu pensiile magistraților. Hotărârea a fost amânată, până acum, de două ori
intrarea in sala CCR
CCR dezbate pe 5 noiembrie sesizările ÎCCJ și AUR pe legea privind plata pensiilor private
ccr curtea constitutionala
Înalta Curte a atacat la CCR legea privind plata pensiilor private. Ce reclamă magistrații
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a răzbunat o femeie pe fostul ei partener, după ce a înșelat-o cu doar două săptămâni înainte de nuntă...
Cancan
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de...
Fanatik.ro
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvăluire şoc a lui Dumitru Dragomir
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB! Mutu și Nicolescu, șocați în...
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile...
Digi FM
Mama tinerei decedate în explozia din Rahova, declarații tulburătoare: „Mirosul de gaz persista de două zile...
Digi Sport
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
Pro FM
Primul soț al lui J.Lo, furios pe divă, la 27 de ani de la divorț: "Sunt un bărbat prea bun pentru tine...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Care pensii vor fi virate cu 2 zile întârziere în noiembrie? Care pensionari iau bani în plus?
Digi FM
Gabriela Firea, cu prima nepoțică în brațe. Soția fiului cel mare a născut: "Bine ai venit în familia...
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu