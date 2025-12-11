Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat joi, la Digi24, după ce președintele USR Dominic Fritz a cerut demiterea șefului DNA în scandalul dezvăluirilor Recorder, că responsabilitatea unor anchete revine Inspecției Judiciare și Consiliului Superior al Magistraturii, precizând că el „nu poate acționa disciplinar”.

„În ceea ce privește răspunderea disciplinară a magistraților, responsabilitatea este a unui organism independent, numit Inspecție Judiciară, apoi este vorba de CSM și, în ultimă instanță, de către instanțele de judecată care se pronunță cu privire la răspunderea disciplinară. În conformitate cu legile adoptate în 2022 și care au fost trecute și ca jalon în PNRR de cei care au conceput PNRR-ul la momentul respectiv, aceste legi ale justiției stabilesc că ministrul Justiției nu este titular al acțiunii disciplinare. Cu alte cuvinte, ministrul Justiției nu poate exercita o acțiune disciplinară cu privire la un procuror sau judecător”, a declarat ministrul Radu Marinescu, după ce USR i-a cerut să-l demită pe șeful DNA, Marius Voineag.

„Când am plecat la drum, în prezenta coaliție, împreună cu colegii de la USR, am conceput un program de guvernare pentru justiție pe care îl aplicăm în momentul de față, astfel încât toate soluțiile pe care le folosim de la debutul guvernării sunt convenite de noi toți împreună. Dacă se dorește o schimbare a programului de guvernare, această chestiune n-o poate face ministrul Justiției. Este o chestiune între liderii coaliției, dacă dorești să modifice ceva delegat de programul de guvernare”, a adăugat el.

Mai mult, el cere USR să aducă dovezi privind un „management defectuos al DNA”.

„Legat de revocarea unui procuror șef, această procedură presupune o evaluare și o fundamentare pe criteriile strict prevăzute de legi, care se referă la atribuții manageriale sau ipoteze de încălcare cu rea-credință, cu gravă neglijență a unor atribuții. Această procedură este una cât se poate de concretă și presupune o fundamentare efectivă. Eu admit că presa are acest rol foarte important, și e foarte bine că face acest lucru, de a aduce în atenție probleme din orice zonă a societății. Ele trebuie să fie analizate foarte riguros și trebuie să primească răspunsul corespunzător. Dacă USR are elemente concrete cu privire la un management de ansamblu defectuos al Direcției Naționale Anticorupție trebuie să le prezinte ca atare, dacă are elemente concrete”, a mai spus Marinescu.

Ministrul Justiției mai spune că „cele mai importante corecții în ceea ce privește funcționalitatea sistemului judiciar trebuie să vină din interior, trebuie să vină de la magistrați”, argumentând că „magistrații aleg CSM-ul, magistrații își stabilesc reprezentanții, membrii CSM-ului, magistrații sunt cei care aplică legea, magistrații sunt cei care soluționează un caz concret și atunci este firesc ca magistrații să găsească (n.r problemele) în interiorul acestui sistem”.

Recorder a realizat, sub titlul „Justiţie capturată”, un documentar referitor la starea justiţiei din România, despre care afirmă că încearcă să explice mecanismele complicate prin care sistemul judiciar, un pilon-cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistraţi şi politicieni, jurnaliştii calificând mărturiile din interiorul sistemului de justiţie ca fiind „de o gravitate fără precedent”.

