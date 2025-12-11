Live TV

Exclusiv Radu Marinescu, după ce USR a cerut demiterea șefului DNA: „Ministrul Justiției nu poate acționa disciplinar”

Data actualizării: Data publicării:
Radu Marinescu.
Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat joi, la Digi24, după ce președintele USR Dominic Fritz a cerut demiterea șefului DNA în scandalul dezvăluirilor Recorder, că responsabilitatea unor anchete revine Inspecției Judiciare și Consiliului Superior al Magistraturii, precizând că el „nu poate acționa disciplinar”. 

„În ceea ce privește răspunderea disciplinară a magistraților, responsabilitatea este a unui organism independent, numit Inspecție Judiciară, apoi este vorba de CSM și, în ultimă instanță, de către instanțele de judecată care se pronunță cu privire la răspunderea disciplinară. În conformitate cu legile adoptate în 2022 și care au fost trecute și ca jalon în PNRR de cei care au conceput PNRR-ul la momentul respectiv, aceste legi ale justiției stabilesc că ministrul Justiției nu este titular al acțiunii disciplinare. Cu alte cuvinte, ministrul Justiției nu poate exercita o acțiune disciplinară cu privire la un procuror sau judecător”, a declarat ministrul Radu Marinescu, după ce USR i-a cerut să-l demită pe șeful DNA, Marius Voineag.

„Când am plecat la drum, în prezenta coaliție, împreună cu colegii de la USR, am conceput un program de guvernare pentru justiție pe care îl aplicăm în momentul de față, astfel încât toate soluțiile pe care le folosim de la debutul guvernării sunt convenite de noi toți împreună. Dacă se dorește o schimbare a programului de guvernare, această chestiune n-o poate face ministrul Justiției. Este o chestiune între liderii coaliției, dacă dorești să modifice ceva delegat de programul de guvernare”, a adăugat el.

Mai mult, el cere USR să aducă dovezi privind un „management defectuos al DNA”.

„Legat de revocarea unui procuror șef, această procedură presupune o evaluare și o fundamentare pe criteriile strict prevăzute de legi, care se referă la atribuții manageriale sau ipoteze de încălcare cu rea-credință, cu gravă neglijență a unor atribuții. Această procedură este una cât se poate de concretă și presupune o fundamentare efectivă. Eu admit că presa are acest rol foarte important, și e foarte bine că face acest lucru, de a aduce în atenție probleme din orice zonă a societății. Ele trebuie să fie analizate foarte riguros și trebuie să primească răspunsul corespunzător. Dacă USR are elemente concrete cu privire la un management de ansamblu defectuos al Direcției Naționale Anticorupție trebuie să le prezinte ca atare, dacă are elemente concrete”, a mai spus Marinescu. 

Ministrul Justiției mai spune că „cele mai importante corecții în ceea ce privește funcționalitatea sistemului judiciar trebuie să vină din interior, trebuie să vină de la magistrați”, argumentând că „magistrații aleg CSM-ul, magistrații își stabilesc reprezentanții, membrii CSM-ului, magistrații sunt cei care aplică legea, magistrații sunt cei care soluționează un caz concret și atunci este firesc ca magistrații să găsească (n.r problemele) în interiorul acestui sistem”.

Recorder a realizat, sub titlul „Justiţie capturată”, un documentar referitor la starea justiţiei din România, despre care afirmă că încearcă să explice mecanismele complicate prin care sistemul judiciar, un pilon-cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistraţi şi politicieni, jurnaliştii calificând mărturiile din interiorul sistemului de justiţie ca fiind „de o gravitate fără precedent”.

Citește și: Curtea de Apel acuză un judecător din ancheta Recorder că a fost ofițer de informații și cere sesizarea CSAT

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lippstadt
1
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
avion mig 29 in zbor
2
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
3
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
fabrica
4
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
Presedintele României, Nicușor Dan.
5
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut...
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Digi Sport
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Consiliul Superior al Magistraturii CSM
CSM va face verificări după ancheta Recorder. Instituția acuză amplificarea campaniei de subminare a încrederii în justiție
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Curtea de Apel acuză un judecător din ancheta Recorder că a fost ofițer de informații și cere sesizarea CSAT
f3 a
Manifestație pentru independența Justiției, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii, la București. Proteste și la Cluj
usr
Atacuri în Coaliție. USR îl cheamă pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, la raport în Parlament pentru „corupția din sistem”
Radu Marinescu.
Ministrul Justiției, după ancheta Recorder: „Dacă cineva tergiversează dosare culpabil, ar trebui să răspundă”
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Preşedintele Nicuşor Dan participă astăzi la reuniunea „Coaliţiei de...
placa cu denumirea curtea de apel bucuresti
Conferință extraordinară de presă la Curtea de Apel, după...
ID320262_INQUAM_Photos_Cornel_Putan
Dominic Fritz îi cere ministrului Justiției să-l demită pe șeful DNA...
sediu agricultura
Război între două instituții la Agricultură. O agenție refuză de 17...
Ultimele știri
America „nu se poate apăra singură”: Un fost comandant NATO îndeamnă SUA să rămână angajată în Europa. „Putin se va întoarce”
Podul rutier dintre România și Ucraina, peste râul Tisa, a trecut testele de rezistență. Când va fi deschis circulației
UE se grăbește să ocolească Ungaria lui Viktor Orban, în privința activelor rusești, pentru a sprijini Ucraina (Financial Times)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Fanatik.ro
Filipe Coelho, decizie neașteptată înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga. Ce le-a transmis...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka reacționează în scandalul momentului. Ce a spus sportiva după ce a fost acuzată că ar avea...
Adevărul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să...
Playtech
Concediul medical este perioadă contributivă sau nu: ce scrie exact în lege
Digi FM
Cum a murit Amza Pellea la numai 52 de ani. Explicația Oanei Pellea și declarațiile ei emoționante despre...
Digi Sport
N-are nicio reținere: ”Cei mai ușori bani pe care i-am făcut vreodată”. A intrat în ”gura” internetului...
Pro FM
Durere, regrete și întrebări fără răspuns. Sharon Osbourne, după moartea lui Ozzy: "L-aș fi urmat dacă nu...
Film Now
Șanse la Oscar 2026? Cele mai nominalizate filme la Critics Choice Awards ar putea ajunge și pe lista celor...
Adevarul
Cum au înfruntat românii cele mai cumplite ierni din istorie. Ziua când „gerul a luat proporții siberiene în...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!”
Digi World
Un sfert dintre adolescenţi britanici apelează la chatbot-uri pentru sprijin în materie de sănătate mintală...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Linda Hamilton, despre îmbătrânire: M-am resemnat cu faptul că acesta e chipul pe care l-am câștigat de-a...
UTV
Marina Voica a făcut senzație pe TikTok la 89 de ani. Artista a dansat în halat și a adunat peste 600.000 de...