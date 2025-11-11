Live TV

Radu Marinescu: Nu am primit plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu. Ca membru al Consiliului, nu am semnat

Radu Marinescu.
Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a spus la Digi24 că nu a semnat, în calitate de membru CSM, o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu și nici nu a primit o astfel de plângere.

„Până în momentul de faţă, nu am primit. Eu sunt membru de drept al CSM. Însă CSM poate lua astfel de decizii, fie într-o formă de plen, fie printr-o consultare a membrilor săi. Pentru această plângere penală nu am participat la discuţii şi nu am acordat un vot într-un sens sau într-altul şi, nu am semnat această plângere. Eu ca ministru am o obligaţie de prudenţă şi, de aceea, nu vreau să comentez asupra demersului de sesizare a organelor de urmărire penală, asupra temeiniciei sale sau asupra finalităţii”, a spus Marinescu.

Întrebat în legătură cu declarațiile Oanei Gheorghiu și reacțiile care au urmat în spațiul public, ministrul a spus: „Să ponderăm discursul nostru atunci când ne aflăm într-o poziţie de demnitate publică sau, corespunzător, când suntem într-o poziţie de responsabilitate într-o altă putere, cum este inclusiv cea judecătorească. În egală măsură, dacă este să cităm din jurisprudenţa constituţională, ar trebui să ne reamintim că o constantă a acestei jurisprudenţe, când analizează raportul dintre instituţiile şi autorităţile statului de drept, insistă asupra faptului că trebuie să existe loialitate, cooperare, în niciun caz disensiune şi escaladare a unei confruntări, care, sub nicio formă, nu ajută nici agendei publice legitime şi nici încrederii publicului în statul de drept”, a explicat el.

„Am observat în această dimineaţă punctul de vedere al domnului preşedinte Nicuşor Dan, pe care eu îl apreciez ca fiind un punct de vedere care reflectă situaţia momentului - şi anume că declaraţia doamnei vicepremier a fost, cred că dânsul a spus, nefericită, poate hiperbolică, poate, eu ştiu, într-o notă emoţională şi că reacţia CSM-ului, din câte înţeleg, nu întruneşte o finalitate prin neacordarea avizului de către domnul preşedinte”, spus el.

Președintele Nicușor Dan a spus că declarația vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraților este „nefericită”, dar că reacția CSM, care i-a făcut plângere penală, este „mult exagerată”.

„Nu poate fi vorba o opinie să constituie faptă penală În momentul în care va veni, dacă va veni cererea de avizare a urmăririi penale, eu nu o voi semna. Nu este nicidecum o faptă penală”, a spus Dan.

Consiliul Superior al Magistraturii a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, în urma declarațiilor acesteia din cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24. CSM susține că Gheorghiu „a încălcat „independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist”, potrivit unui comunicat al instituției.

„Consiliul Superior al Magistraturii condamnă ferm declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care independența justiției și statutul magistraților au fost încălcate într-un mod iresponsabil și populist. Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive.

Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor”, potrivit CSM.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” de la Digi24, că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

„Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, argumentează viceprim-ministrul.

