„Miniștrii PSD au fost eficienți și responsabili”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat, la Digi24, poziția PSD în cadrul Coaliției de guvernare, după decizia partidului de a retrage sprijinul politic acordat premierului Ilie Bolojan: „Partidul Social Democrat nu dorește să plece și să se derobeze de responsabilitatea de a guverna și de a face reforme. Acest lucru a fost spus foarte clar de conducerea partidului și de toți cei care reprezintă PSD.”

„Miniștrii PSD au contribuit activ, responsabili, eficient, la o serie de reforme și măsuri absolut necesare societății. Am fost miniștri eficienți și responsabili”, a precizat oficialul.

În ceea ce privește mandatul său la Ministerul Justiției, Marinescu a susținut că rezultatele sunt concrete și verificabile public, menționând că unele proiecte au fost implementate, iar altele au rămas blocate din motive externe.

„Sunt mulțumit de faptul că am făcut maxime eforturi pentru a dinamiza, de exemplu, proiectele din PNRR și reforma esențială a justiției. Unele lucruri au fost realizate, altele nu au putut fi făcute din rațiuni pe care le-am arătat public”, a spus el.

Motivul retragerii: lipsa de respect în Coaliție

Decizia PSD de retragere a sprijinului pentru premier a fost explicată de ministru prin tensiuni interne legate de modul în care partidul este perceput în cadrul Coaliției.

„Despărțirea a fost generată de percepția noastră că Partidul Social Democrat nu este privit efectiv ca un partener, că nu este ascultat și că nu primește respectul pe care consideră că este legitim să îl aștepte de la cel care conduce Guvernul”, a spus Marinescu.

Ministrul a insistat că această decizie a fost luată democratic în interiorul partidului și nu reprezintă o acțiune haotică sau o retragere din responsabilitatea guvernării: „Nu a fost o opțiune discreționară, arbitrară, haotică. A fost voința expresă a membrilor Partidului Social Democrat, exprimată prin consultare și vot.”

În același timp, el a respins ideea unei crize politice inevitabile, subliniind că există mecanisme democratice și instituționale pentru gestionarea situației: „Nu aș vrea să cădem în paradoxul în care să credem că democrația devine un pericol pentru stat. Avem instrumente constituționale și politice pentru a depăși această situație.”

Întrebat despre o posibilă demisie a miniștrilor PSD sau despre scenariul unei ordonanțe de urgență în lipsa unui ministru plin al Justiției, oficialul a evitat să ofere răspunsuri ferme, invocând deciziile viitoare ale partidului și limitele constituționale.

„Soluțiile concrete, juridice și politice vor fi hotărâte în conducerea Partidului Social Democrat. Nu pot specula pe scenarii, mai ales în chestiuni juridice unde este nevoie de responsabilitate și atenție”, a adăugat ministrul Justiției.