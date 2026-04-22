Live TV

Exclusiv Radu Marinescu: „PSD nu abandonează guvernarea, dar retrage sprijinul politic pentru Bolojan pe fondul lipsei de respect în Coaliție”

Data actualizării: Data publicării:
radu marinescu
Foto: Radu Marinescu Facebook
Din articol
„Miniștrii PSD au fost eficienți și responsabili" Motivul retragerii: lipsa de respect în Coaliție

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, în exclusivitate la Digi24, că decizia PSD de a retrage sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan nu înseamnă ieșirea din responsabilitatea guvernării, ci rezultatul unor tensiuni interne și al percepției că partidul nu este tratat ca un partener egal în Coaliție. Oficialul susține că miniștrii PSD au fost „eficienți și responsabili”, iar reformele asumate de guvern au fost realizate cu contribuția directă a acestora. În același timp, el lasă deschisă direcția politică viitoare, în funcție de deciziile conducerii PSD.

„Miniștrii PSD au fost eficienți și responsabili”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat, la Digi24, poziția PSD în cadrul Coaliției de guvernare, după decizia partidului de a retrage sprijinul politic acordat premierului Ilie Bolojan: „Partidul Social Democrat nu dorește să plece și să se derobeze de responsabilitatea de a guverna și de a face reforme. Acest lucru a fost spus foarte clar de conducerea partidului și de toți cei care reprezintă PSD.”

„Miniștrii PSD au contribuit activ, responsabili, eficient, la o serie de reforme și măsuri absolut necesare societății. Am fost miniștri eficienți și responsabili”, a precizat oficialul.

În ceea ce privește mandatul său la Ministerul Justiției, Marinescu a susținut că rezultatele sunt concrete și verificabile public, menționând că unele proiecte au fost implementate, iar altele au rămas blocate din motive externe.

„Sunt mulțumit de faptul că am făcut maxime eforturi pentru a dinamiza, de exemplu, proiectele din PNRR și reforma esențială a justiției. Unele lucruri au fost realizate, altele nu au putut fi făcute din rațiuni pe care le-am arătat public”, a spus el.

Motivul retragerii: lipsa de respect în Coaliție

Decizia PSD de retragere a sprijinului pentru premier a fost explicată de ministru prin tensiuni interne legate de modul în care partidul este perceput în cadrul Coaliției.

„Despărțirea a fost generată de percepția noastră că Partidul Social Democrat nu este privit efectiv ca un partener, că nu este ascultat și că nu primește respectul pe care consideră că este legitim să îl aștepte de la cel care conduce Guvernul”, a spus Marinescu.

Ministrul a insistat că această decizie a fost luată democratic în interiorul partidului și nu reprezintă o acțiune haotică sau o retragere din responsabilitatea guvernării: „Nu a fost o opțiune discreționară, arbitrară, haotică. A fost voința expresă a membrilor Partidului Social Democrat, exprimată prin consultare și vot.”

În același timp, el a respins ideea unei crize politice inevitabile, subliniind că există mecanisme democratice și instituționale pentru gestionarea situației: „Nu aș vrea să cădem în paradoxul în care să credem că democrația devine un pericol pentru stat. Avem instrumente constituționale și politice pentru a depăși această situație.”

Întrebat despre o posibilă demisie a miniștrilor PSD sau despre scenariul unei ordonanțe de urgență în lipsa unui ministru plin al Justiției, oficialul a evitat să ofere răspunsuri ferme, invocând deciziile viitoare ale partidului și limitele constituționale.

„Soluțiile concrete, juridice și politice vor fi hotărâte în conducerea Partidului Social Democrat. Nu pot specula pe scenarii, mai ales în chestiuni juridice unde este nevoie de responsabilitate și atenție”, a adăugat ministrul Justiției.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Gică Hagi își începe mandatul în forță! Decizia luată, la scurt timp după ce a fost numit selecționerul României
Digi Sport
Gică Hagi își începe mandatul în forță! Decizia luată, la scurt timp după ce a fost numit selecționerul României
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Norocoșii zodiacului. Persoanele născute în aceste patru luni atrag ușor norocul
Cancan
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Fanatik.ro
Consiliera personală a lui Ciprian Ciucu a ajuns la tribunal din cauza lui Nicușor Dan. Cum a vrut să...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
CFR Cluj va juca tot pe Cluj Arena din noul sezon!? Președintele CJ și-a dat acordul
Adevărul
Îşi poate permite PNL să-l sacrifice pe Ilie Bolojan? Analist: „Dacă ar dansa cum le cântă pesediștii, ar fi...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Cum reușește Ozana Barabancea să se mențină în formă după ce a slăbit peste 35 de kilograme: „Nu consum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rinat Ahmetov a cumpărat cel mai scump apartament din istorie
Pro FM
Tatăl lui Amy Winehouse pierde procesul intentat prietenelor cântăreţei. „Au profitat de situație”
Film Now
„Peste 10 ani, AI va putea să-i practice meseria”. Charlize Theron îi dă o lecție lui Chalamet după...
Adevarul
Termocentrala Paroșeni, inaugurată acum 70 de ani. Ce se va întâmpla cu vechiul colos energetic după...
Newsweek
Pensiile vin cu întârziere în luna mai. În ce zile pensionarii vor primi ajutoarele de 500 de lei la pensie?
Digi FM
A transformat covorul roșu în podium de modă. Lady Gaga, cuceritoare la premiera „Diavolul se îmbracă de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Denise Richards, mesaj sfâșietor după moartea fostului ei iubit, Patrick Muldoon: „Nu-mi pot imagina viața...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment