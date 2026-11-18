Ministrul Justiției Radu Marinescu s-a întâlnit, miercuri, cu tatăl Alinei Apostol, românca ce execută o pedeapsă de 13 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar din China. Discuțiile au vizat demersurile pentru transferarea femeii în România, unde ar urma să își continue executarea pedepsei.

Marinescu a precizat că urmărește constant situația româncei și că încearcă să identifice toate soluțiile legale și instituționale pentru a facilita revenirea acesteia în țară.

MJ: Dialog constant cu familia Alinei Apostol

Potrivit Ministerului Justiției, întâlnirea a avut loc în contextul eforturilor instituției de a identifica și valorifica toate posibilitățile legale pentru soluționarea cazului.

„Întrevederea a avut loc în contextul preocupării constante a Ministerului Justiţiei pentru situaţia doamnei Alina Apostol şi al demersurilor susţinute ale instituţiei pentru identificarea şi valorificarea tuturor posibilităţilor legale şi instituţionale care pot contribui la soluţionarea cauzei şi la transferarea acesteia în România”, arată comunicatul instituției.

Discuțiile au vizat informarea familiei cu privire la demersurile deja întreprinse și analizarea etapelor următoare.

„Discuţiile au oferit prilejul unei informări directe asupra demersurilor întreprinse, al analizării etapelor următoare şi al reafirmării disponibilităţii Ministerului Justiţiei de a continua implicarea instituţională, cu toată responsabilitatea şi atenţia pe care o astfel de situaţie le impune”, a precizat ministerul.

Ministrul Radu Marinescu a subliniat și importanța colaborării cu familia și cu instituțiile implicate în acest caz.

„Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a subliniat importanţa menţinerii unui dialog constant cu familia şi a unei colaborări susţinute cu toţi factorii instituţionali implicaţi, astfel încât toate căile legale disponibile să fie avute în vedere şi valorificate în vederea atingerii obiectivului comun: revenirea doamnei Alina Apostol în România”, mai transmite Ministerul Justiției.

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Instituția afirmă că va continua să sprijine familia și să depună toate eforturile care intră în competența sa.

MJ subliniază că rămâne alături de familia Alinei Apostol în acest demers şi va continua „să depună eforturile care intră în sfera sa de competenţă pentru identificarea unei soluţii, având în vedere atât exigenţele cadrului legal, cât şi dimensiunea profund umană a acestei situaţii”, mai spune sursa citată.

România a cerut o videoconferință cu autoritățile chineze

Întâlnirea dintre ministrul Justiției și tatăl Alinei Apostol vine la două zile după ce Ministerul Justiției din România a solicitat instituției omoloage din China organizarea unei videoconferințe pentru discutarea cazului.

Autoritățile române încearcă să identifice soluții pentru obținerea acordului final al părții chineze, necesar transferului femeii în România.

Deși instanțele române au stabilit pedeapsa pe care Alina Apostol ar trebui să o execute în țară, transferul depinde în continuare de acordul autorităților chineze.

Alina Apostol a fost arestată în China în 2017

Alina Apostol a fost arestată în 2017, în China, unde lucra ca traducătoare. În 2019, un tribunal din orașul Quanzhou a condamnat-o la 13 ani și 6 luni de închisoare pentru participarea la o fraudă cu carduri bancare, în care erau implicați și cetățeni chinezi.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, românca a fost obligată să plătească o amendă penală și despăgubiri către victime, în solidar cu ceilalți inculpați.

Cazul său a ajuns în atenția publică după ce profesorul Marius Balo, care a executat opt ani de închisoare în China pentru o presupusă fraudă de 80 de dolari, a atras atenția asupra situației femeii. Acesta a criticat autoritățile române, susținând că nu fac suficiente demersuri pentru a o aduce acasă, deși transferul ar fi posibil în baza mecanismelor de cooperare internațională în materie penală.

În martie 2023, Curtea de Apel București a adaptat condamnarea pronunțată de instanța chineză la legislația română și a dispus transferul Alinei Apostol în România pentru executarea unei pedepse de 9 ani și 4 luni de închisoare.

Hotărârea instanței române nu obligă însă autoritățile chineze să aprobe transferul. România și China nu au încheiat un tratat bilateral privind transferul persoanelor condamnate, astfel că acordul părții chineze rămâne esențial pentru finalizarea procedurii.

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Probleme grave de sănătate în timpul detenției

Potrivit relatărilor publice ale apropiaților, starea de sănătate a Alinei Apostol s-ar fi deteriorat grav în timpul detenției, din cauza condițiilor severe din penitenciar și a muncii pe care a fost obligată să o presteze.

De asemenea, potrivit unor informații apărute în presă, în august 2024, tatăl femeii ar fi achitat 55.000 de dolari, reprezentând amenda penală stabilită de instanța chineză. Despăgubirile către victime, dispuse în același dosar, ar fi rămas însă neachitate.

În acest moment, autoritățile române încearcă să obțină acordul final al Chinei pentru transferul Alinei Apostol, astfel încât aceasta să poată reveni în România și să își execute aici restul pedepsei.

Editor : A.P.