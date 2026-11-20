Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, și alți 16 inculpați au fost trimiși în judecată de Parchetul Militar, în dosarul privind înlocuirea unui elicopter al ISU care s-a prăbușit în 2016 în Republica Moldova, potrivit datelor de pe portalul justiției. Arafat a declarat vineri, pentru Digi24, că nu a fost informat oficial despre trimiterea dosarului în instanță.

În septembrie, Raed Arafat a fost înștiințat de Parchetul Militar că este inculpat în dosarul care vizează înlocuirea elicopterului prăbuşit în Republica Moldova. Șeful DSU a respins atunci acuzațiile și a explicat că nu va demisiona. El a spus că în 2017 a cerut o adresă de la Vamă, care i-a spus că nu trebuie plătit TVA pentru elicopterul adus în țară sub formă de donație. Șeful DSU a declarat în septembrie că toate lumea are temeri:

„Ce mai facem, dacă o adresă de la Vamă, din 2017, nu mai este recunoscută ca atare, în 2026, în viitor ceri un punct de vedere la o instituţie şi după 5 ani vine cineva şi spune că de fapt noi n-am vrut să spunem aşa, am vrut să spunem aşa. Deci sunt nişte probleme majore aici, care sunt probleme sistemice care vor trebui adresate”, a subliniat Arafat. Întrebat ce sumă i se impute, el a spus că suma TVA-ului se calculează la 4 milioane de lei cu penalităţi la 8 milioane. „Eu personal nu ştiu cum să plătesc”, a mai spus Arafat.

Arafat a fost pus sub acuzare, în 21 aprilie, pentru complicitate la contrabandă în dosarul vizând înlocuirea elicopterului prăbuşit în 2016 în Republica Moldova. El acuză că punerea sa „în judecare publică este exagerată” şi consideră că nu trebuie să se întâmple aşa ceva până la clarificarea situaţiei.

Parchetul Militar a menționat că dosarul vizează modul în care Inspectoratul General de Aviație a obținut sub formă de despăgubire, în anul 2017, un elicopter pe care l-a importat în România.

Despăgubirea venea pe fondul unui incident aviatic din 2016, când un elicopter aflat în misiune SMURD în Republica Moldova s-a prăbușit în Haragîș. Atunci, România a avut de ales dacă acceptă despăgubiri în bani sau un alt elicopter. „S-a constatat că introducerea acestei aeronave în România și exploatarea sa ulterioară a avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat, de natura TVA datorat în vamă, în cuantum de 4.435.269 de lei”, potrivit comunicatului Parchetului Militar.

La prejudiciul inițial, de 4,4 milioane de lei, se adaugă dobânzi și penalități, ajungând, astfel, la 8 milioane de lei. Procurorii au pus sechestru pe averea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență.

Editor : B.E.