Raluca Prună a publicat actele care au stat la baza propunerii lui Augustin Lazăr la şefia Parchetului General

Tudorel Toader minte cu neruşinare şi trebuie să plece, e de părere fostul titular de la Justiţie din guvernarea tehnocrată, Raluca Prună.

Raluca Prună a făcut publice pe Facebook documente care au stat la baza propunerii lui Augustin Lazăr la şefia Parchetului General. FOTO: INQUAM PHOTOS - George Calin

Raluca Prună a făcut publice pe Facebook documente care au stat la baza propunerii lui Augustin Lazăr la şefia Parchetului General.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Este vorba despre o adresă semnată la începutul lui 2016 de Raluca Prună, în calitate de ministru al Justiţiei, transmisă procurorului general interimar de atunci. Prin această adresă era anunţat concursul pentru ocuparea postului de procuror general al României şi erau menţionate şi documentele necesare pentru înscrierea în cursă. Documente pe care Augustin Lazăr le depunea la acea vreme şi despre care acum, Tudorel Toader spune că nu erau suficiente.

„Eu am cerut public demisia domnului ministru Toader pentru un singur lucru şi anume pentru faptul că deşi avea acea scrisoare în instituţie, pentru că vorbim de o administraţie, eu am trimis atunci nu ca persoană o scrisoare la Parchetul General declanşând produra, ci am trimis ca ministru la Parchetul General o scrisoare declanşând procedura.

Consider că ministrul Toader a minţit. Nu ştiu dacă deliberat. A minţit sau a fost minţit de stafful din minister şi atunci poate că ar trebui să facă o evaluare în propriul minister spunând că din dosarul de candidat al lui Lazăr lipseau documentele şi că procedura este nelegală.

Aceasta e o afirmaţie gravă, pentru care da, cred că minimul care se poate întâmpla este o demisie sau o demitere a ministrului. Demisia, dacă are onoare, sau demiterea”, a declarat Raluca Prună.

Etichete:

,

,

,

,