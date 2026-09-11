Rapperul suedez Haval Khalil, acuzat că racola copii și îi antrena să devină asasini, va fi extrădat astăzi din România. El a fost prins săptămâna trecută de polițiștii români.

Rapperul a fost scos din arest și dus la Aeroportul Otopeni, unde urmează să fie predat polițiștilor din Suedia, care au venit pentru a-l prelua.

După ce a fost capturat în România, iar magistrații români au aprobat extrădarea, anchetatorii suedezi îl suspectează de implicare în mai multe incidente armate care au avut loc în Stockholm și de apartenență la o grupare de crimă organizată care ar fi executat asasinate la comandă.

De numele acestei grupări este legat și un atac armat care a avut loc în septembrie 2024, într-un cartier din sudul capitalei suedeze. Atunci, un adolescent de 15 ani a deschis focul asupra unei locuințe în care trăia un artist muzical.

Haval este vizat de acuzații de tentativă de omor, deși nu ar fi participat direct la acest atac armat. De asemenea, rapperul este acuzat de amenințări grave și de șantajarea unor membri ai unei bande rivale.

Rapperul se stabilise de trei ani în România, unde, potrivit unor surse Digi24, și-ar fi continuat cariera muzicală. El a fost localizat, iar autoritățile suedeze au solicitat arestarea sa. În fața magistraților români, Haval a fost de acord cu extrădarea, iar predarea sa are loc la doar câteva zile după decizia instanței.

Editor : C.S.