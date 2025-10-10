Avocații lui Horațiu Potra, reținut în Emiratele Arabe Unite, au descoperit o portiță legală și cer acum anularea mandatului de arestare în lipsă, documentul care a stat la baza reținerii sale. Totul pleacă de la o prevedere procedurală care, spun ei, nu a fost respectată.

Magistrații de la Curtea de Apel București judecă, astăzi, o solicitare făcută de avocații lui Horațiu Potra. Este vorba despre mandatul de arestare în lipsă, care, spre deosebire de arestul preventiv clasic, nu trebuie prelungit lunar de procurori.

Acesta este emis o singură dată și rămâne valabil. Însă legea mai spune că, după trimiterea în judecată a unei persoane, măsura preventivă trebuie verificată în termen de 3 zile, iar avocații lui Horațiu Potra spun că nu s-a întâmplat acest lucru, potrivit jurnalistei Digi24 Ioana Corneev.

Din acest motiv, avocații au cerut încetarea de drept a măsurii preventive, ceea ce ar însemna că mandatul în baza căruia Horațiu Potra a fost reținut în Dubai ar putea fi anulat.

Este o decizie pe fond, asta înseamnă că nu va fi una definitivă, însă ar putea schimba radical situația în cazul lui Horațiu Potra.

Totodată, avocații susțin că în țară mai există situații similare în instanță, în care judecătorii au admis aceste cereri.

În același dosar, ceilalți inculpați, așa-zișii mercenari ai lui Horațiu Potra, au termen astăzi, pentru verificarea măsurilor preventive.

Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai, în baza unui mandat de arestare în lipsă.

Citește și:

VIDEO Un deputat cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „A executat din nou, public, salutul legionar”

Editor : Ș.R.