Live TV

Video Răsturnare de situație în cazul lui Horațiu Potra. Avocații au găsit o portiță legală și cer anularea mandatului de arestare în lipsă

Data actualizării: Data publicării:
Horaţiu Potra
Horaţiu Potra. Foto: Inquam Photos / George Călin

Avocații lui Horațiu Potra, reținut în Emiratele Arabe Unite, au descoperit o portiță legală și cer acum anularea mandatului de arestare în lipsă, documentul care a stat la baza reținerii sale. Totul pleacă de la o prevedere procedurală care, spun ei, nu a fost respectată.

Magistrații de la Curtea de Apel București judecă, astăzi, o solicitare făcută de avocații lui Horațiu Potra. Este vorba despre mandatul de arestare în lipsă, care, spre deosebire de arestul preventiv clasic, nu trebuie prelungit lunar de procurori.

Acesta este emis o singură dată și rămâne valabil. Însă legea mai spune că, după trimiterea în judecată a unei persoane, măsura preventivă trebuie verificată în termen de 3 zile, iar avocații lui Horațiu Potra spun că nu s-a întâmplat acest lucru, potrivit jurnalistei Digi24 Ioana Corneev.

Din acest motiv, avocații au cerut încetarea de drept a măsurii preventive, ceea ce ar însemna că mandatul în baza căruia Horațiu Potra a fost reținut în Dubai ar putea fi anulat.

Este o decizie pe fond, asta înseamnă că nu va fi una definitivă, însă ar putea schimba radical situația în cazul lui Horațiu Potra.

Totodată, avocații susțin că în țară mai există situații similare în instanță, în care judecătorii au admis aceste cereri.

În același dosar, ceilalți inculpați, așa-zișii mercenari ai lui Horațiu Potra, au termen astăzi, pentru verificarea măsurilor preventive.

Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai, în baza unui mandat de arestare în lipsă.

Citește și:

VIDEO Un deputat cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „A executat din nou, public, salutul legionar”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
mircea cartarescu portret
5
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Digi Sport
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Premiul Nobel pentru Pace pentru 2025 a fost câștigat de venezueleana...
gaze energie uniunea europeana rusia
România ajută economia lui Putin: a importat cu 57% mai multă energie...
FILE PHOTO: Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel...
profimedia-1029612533
Kremlinul este confuz în privința „momentului Alaska”. Declarații...
Ultimele știri
UE investighează Snapchat, Youtube, Apple Store și Google Play în legătură cu impactul asupra copiilor
Prof. Elizabeth Edwards-Spalding: Generațiile tinere sunt acum conduse de ceea ce este pe telefonul lor și nu gândesc cu propria minte
China impune taxe portuare speciale pentru navele americane
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Hoț de mașini
Români, moldoveni, ucraineni şi ruşi, organizați într-o bandă, furau maşini de lux din Europa şi le vindeau în Dubai
horatiu potra flancat de doi politisti
Horațiu Potra, fiul și nepotul sunt reținuți în Emiratele Arabe Unite. Ministerul Justiției a făcut un anunț privind extrădarea
Horațiu Potra
Horațiu Potra nu a fugit în Dubai cu aceeași companie care i-ar fi dus mercenarii în Congo, susține operatorul aerian
zanzibar
Destinațiile exotice, oportunitate de afaceri pentru români: tot mai mulți cumpără locuințe în Dubai și Zanzibar
Horațiu Potra.
Noi detalii despre extrădarea lui Horațiu Potra. Ministrul Justiției explică ce urmează după reținerea în Dubai
Partenerii noștri
Pe Roz
Gemenii lui Jennifer Lopez, ieșire rară pe covorul roșu. Au 17 ani, se pregătesc de facultate și sunt copia...
Cancan
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm...
Fanatik.ro
Gică Hagi, propus la Real Madrid al Asiei! Răspunsul arabilor nu a întârziat! Ce i-au transmis
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Echipa de start a României cu Austria! Horia Ivanovici și Ioan Becali, pariu în direct după gafa lui Ionuț...
Adevărul
Viktor Orban, surprins petrecând într-un restaurant din Cluj. „Noi nu plecăm de aici”
Playtech
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
Presa din Israel a reacționat, după ce Lisav Eissat a debutat la naționala României
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Angelina Jolie, noi dezvăluiri despre lupta cu Brad Pitt pentru domeniul Miraval: „Eu și copiii nu am mai pus...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
În ce ordine virează, azi, băncile pensiile pe card? Care sunt cei mai norocoși pensionari?
Digi FM
De la refugiat la laureat al premiului Nobel. Omar Yaghi: "Am trăit 10 persoane într-o cameră mică, pe care o...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Daniel Craig, a treia oară în rolul detectivului Benoit Blanc: „N-aş face-o dacă nu ar fi distractiv”. Knives...
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”